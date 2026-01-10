Μητσοτάκης για τα 10 χρόνια από την εκλογή του ως πρόεδρος της ΝΔ: «Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη»

Μήνυμα ευγνωμοσύνης εξέδωσε σήμερα, Σάββατο 10 Ιανουαρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημαίνοντας σε ανάρτησή του στα social media πως «σήμερα συμπληρώνονται 10 χρόνια από την εκλογή μου στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας» σε ανάρτηση του στα social media, προσθέτοντας πως «δεν θα μπορούσα να είμαι πιο υπερήφανος που ηγούμαι της μεγαλύτερης παράταξης της πατρίδας μας».

«Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη. Μαζί συνεχίζουμε με το ίδιο πάθος και την ίδια αποφασιστικότητα» σημείωσε o Kυριάκος Μητσοτάκης.

Αξίζει να σημειωθεί, η ανάρτηση του πρωθυπουργού συνοδεύεται ένα βίντεο τεχνητής νοημοσύνης, στο οποίο γίνεται αναδρομή σε σημαντικές στιγμές των 10 ετών που ηγείται της Νέας Δημοκρατίας και μεταξύ άλλων στη διαχείριση της κρίσης στον Έβρο, στη διαχείριση της πανδημίας και το gov.gr, στη συμφωνία για το Ταμείο Ανάκαμψης τον Ιούλιο του 2020, στην υπογραφή της αμυντικής συμφωνίας με την Γαλλία.

Ακόμη, γίνεται αναφορά στην αμυντική συμφωνία με τις ΗΠΑ και την ιστορική του ομιλία στο Κογκρέσο, στις διπλές εκλογές του 2023, στην ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, στη δυνατότητα λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων, στην έναρξη της λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης και στις ενεργειακές συμφωνίες που υπογράφηκαν τον Νοέμβριο του 2025.