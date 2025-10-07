Μητσοτάκης για τα δύο χρόνια από την επίθεση Χαμάς στο Ισραήλ: «Τιμούμε τα θύματα της τρομοκρατίας»

Δύο χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, τη φονικότερη επίθεση κατά του εβραϊκού κράτους από την περίοδο του Ολοκαυτώματος, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να κάνει σχετική ανάρτηση.
«Σήμερα κάνουμε μια παύση για να τιμήσουμε τα θύματα της τρομοκρατίας. Στεκόμαστε σθεναρά ενάντια στο μίσος και τη βία» έγραψε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, από την οποία δολοφονήθηκαν 1.300 Ισραηλινοί.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παράλληλα, στέκεται και στις πρωτοβουλίες του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για επίτευξη εκεχειρίας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς για τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι έγραψε για την 7η Οκτωβρίου
«Σήμερα κάνουμε μια παύση για να τιμήσουμε τα θύματα της τρομοκρατίας. Στεκόμαστε σθεναρά ενάντια στο μίσος και τη βία. Καθώς οι συνομιλίες προχωρούν στο πλαίσιο του σχεδίου Τραμπ, προτρέπουμε όλα τα μέρη να ενεργήσουν με θάρρος και αυτοσυγκράτηση: προς μια διαρκή εκεχειρία, την απελευθέρωση όλων των ομήρων και ένα μέλλον ειρήνης και ασφάλειας για όλους».
