Μητσοτάκης για τα μέτρα της ΔΕΘ: «Σχέδιο για καλύτερα εισοδήματα και περισσότερες επενδύσεις»

Στο συνολικό σχέδιο της κυβέρνησης για την επόμενη ημέρα της χώρας, με σημαντικότερα μέτρα για την ενίσχυση των εισοδημάτων, τη στήριξη της οικογένειας, τη μείωση φορολογικών και ενεργειακών επιβαρύνσεων και την ενίσχυση των επενδύσεων, που παρουσίασε στην ΔΕΘ συνοψίζει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για παρεμβάσεις της κυβέρνησης που θα ωφελήσουν νοικοκυριά, εργαζόμενους, συνταξιούχους, αγρότες, ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις, ενώ αναφέρθηκε και στις πρωτοβουλίες για τη στέγαση, την ενέργεια και τη δημογραφική στήριξη.
Με ορίζοντα το 2030, ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιέγραψε τις βασικές κυβερνητικές προτεραιότητες και τα μέτρα που, όπως ανέφερε, αποσκοπούν στη βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος, στη στήριξη της κοινωνίας και στην ενίσχυση της ανάπτυξης.
Αναλυτικά όσα είπε στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης:
«Στη φετινή ΔΕΘ παρουσιάσαμε μια νέα συμφωνία προόδου και ευημερίας. Ένα σχέδιο για καλύτερα εισοδήματα, στήριξη της οικογένειας και της περιφέρειας, φθηνότερη ενέργεια και περισσότερες επενδύσεις. Για τις επιχειρήσεις, μειώνουμε σταδιακά την προκαταβολή φόρου από το 80% στο 50%.
Καταργούμε το τέλος επιδεύματος και διαθέτουμε 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, η προκαταβολή φόρου μειώνεται από το 55% στο 50%. Οι συνεπείς απαλλάσσονται από τις προσαυξήσεις των τεκμήριων, ενώ στους μικρούς οικισμούς τα τεκμήρια μειώνονται κατά 50%.
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