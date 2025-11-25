Μητσοτάκης για την Ημέρα Εξάλειψης Βίας κατά των Γυναικών: «Δεν είναι ποτέ ιδιωτική υπόθεση»

Ανάρτηση για τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τονίζοντας ότι χρειάζεται να σταθεί η κοινωνία και η Πολιτεία δίπλα σε κάθε γυναίκα που έχει ανάγκη για βοήθεια.

Επιπλέον μέσω του μηνύματός του, αναφέρθηκε στις ενέργειες που έχει κάνει η κυβέρνηση κατά της μάστιγας αυτής, με τη δημιουργία 63 Γραφείων Αντιμετώπισης της Ενδοοικογενειακής Βίας, 44 Συμβουλευτικών Κέντρων και 20 Ξενώνων Φιλοξενίας, καθώς και τη θέσπιση της γραμμής 15900 κάνοντας λόγο για 20.000 καταγγελίες που έχουν γίνει για περιστατικά κακοποίησης οδήγησαν σε 13.000 συλλήψεις μέχρι σήμερα.

Διαβάστε ακόμα: ΟΗΕ: Μια γυναίκα δολοφονείται από δικό της κάθε 10 λεπτά - Ο πιο επικίνδυνος χώρος

Το μήνυμα του πρωθυπουργού

«Η Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών δεν αποτελεί παρά μόνο μία αφορμή για να νιώσουμε όλοι στο πλευρό τους. Δίπλα στη μητέρα, τη σύζυγο, την κόρη ή τη φίλη μας που έχει ανάγκη από βοήθεια. Στην άγνωστη περαστική. Και σε κάθε γυναίκα, που καλείται να νικήσει τη ντροπή και τον φόβο για να σταθεί με τόλμη απέναντί τους.

Από την πλευρά της, η Πολιτεία απαντά στη μάστιγα αυτή με 63 Γραφεία Αντιμετώπισης της Ενδοοικογενειακής Βίας. Με εκπαιδευόμενους αστυνομικούς. Επίσης, με 44 Συμβουλευτικά Κέντρα και 20 Ξενώνες Φιλοξενίας. Με τη συμβουλευτική Γραμμή 15900. Όπως και με το Panic Button που έχει, ήδη, εγκατασταθεί σε εκατοντάδες κινητά τηλέφωνα σε όλη τη χώρα.

Έως τώρα, 20.000 καταγγελίες για περιστατικά κακοποίησης οδήγησαν σε 13.000 συλλήψεις. Οι γυναίκες, λοιπόν, εμπιστεύονται το κράτος και αντιστέκονται. Αλλά μόνο η καταστολή δεν αρκεί. Πολύ περισσότερο που στην εποχή μας η βία απλώνεται, δυστυχώς, και στην ψηφιακή σφαίρα με ποικιλόμορφες παρενοχλήσεις. Συχνά ανώνυμα. Όμως πάντα επώδυνα.

Στόχος μας είναι ένα ισχυρό δίχτυ προστασίας στις ρίζες και στον κορμό της κοινωνίας. Στην οικογένεια, στο σχολείο και στη γειτονιά. Με πρότυπο τον αμοιβαίο σεβασμό. Αλλά, κυρίως, με μηδενική ανοχή προς όποιον υποτιμά τη γυναίκα. Πρόκειται, συνεπώς, για ένα διαρκές χρέος που αφορά όλους μας. Γιατί η βία δεν είναι ποτέ ιδιωτική υπόθεση».