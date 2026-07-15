Μητσοτάκης για τον θάνατο της Μάρως Κοντού: «Ξεχώρισε με το πλούσιο ταλέντο και την απαράμιλλη γοητεία της»

Ο πρωθυπουργός της χώρας, Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποχαιρετά την σπουδαία ηθοποιό Μάρω Κοντού, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 92 ετών σήμερα, Τετάρτη 15/07.
Ο πρωθυπουργός αναφέρει χαρακτηριστικά πως «Επί δεκαετίες υπηρέτησε την υποκριτική. Με την ίδια συνέπεια ωστόσο, συμμετείχε και στα κοινά, έχοντας διατελέσει βουλευτής της παράταξής μας όπως και δημοτική σύμβουλος Αθηναίων».
Επιπλέον εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στους οικείους της.
Αναλυτικά η ανάρτηση του πρωθυπουργού:
«Με συγκίνηση αποχαιρετούμε τη Μάρω Κοντού. Μια σπουδαία κυρία της «Χρυσής Εποχής» του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου, που ξεχώρισε με το πλούσιο ταλέντο και την απαράμιλλη γοητεία της.
Επί δεκαετίες υπηρέτησε την υποκριτική. Με την ίδια συνέπεια ωστόσο, συμμετείχε και στα κοινά, έχοντας διατελέσει βουλευτής της παράταξής μας όπως και δημοτική σύμβουλος Αθηναίων. Θα τη θυμόμαστε όλοι με σεβασμό, τρυφερότητα και αγάπη.
Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους δικούς της ανθρώπους».
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