Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στην άτυπη συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών στο Άλντεν Μπίσεν του Βελγίου, προχώρησε σε δηλώσεις για το τι προσδοκά από την Σύνοδο Κορυφής.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο Έλληνας πρωθυπουργός υπογράμμισε:

«Η ανταγωνιστικότητα πρέπει να συνδυαστεί με περισσότερες και καλύτερα πληρωμένες δουλειές και χαμηλότερες τιμές για να αντιμετωπίσουμε την κρίση ακρίβειας.

Η Ελλάδα προσέρχεται σε αυτή τη συζήτηση έχοντας καταθέσει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις προκειμένου να μειωθεί η ευρωπαϊκή γραφειοκρατία, να λειτουργήσει καλύτερα η ενιαία αγορά και η ανταγωνιστικότητα τελικά να μπορεί να αποβεί προς όφελος και των επιχειρήσεων αλλά και των Ευρωπαίων καταναλωτών», σημείωσε ο πρωθυπουργός στις δηλώσεις του και πρόσθεσε:

Η ανταγωνιστικότητα από μόνη της είναι μια αρκετά αφηρημένη έννοια, αν δεν συνδυαστεί με περισσότερες και καλύτερα πληρωμένες δουλειές και κυρίως με καλύτερες και χαμηλότερες τιμές στην ευρωπαϊκή αγορά για να αντιμετωπίσουμε την κρίση ακρίβειας.

Αν δεν συμβούν λοιπόν αυτά, θα είναι δύσκολο να έχουμε και την κοινωνική στήριξη, η οποία είναι απαραίτητη για τις κρίσιμες αποφάσεις, οι οποίες πρέπει να ληφθούν από εδώ και στο εξής θα έχουμε την ευκαιρία να εστιάσω περισσότερο στα ζητήματα της αγοράς ενέργειας.

Είναι σαφές ότι σήμερα η αγορά ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν λειτουργεί ικανοποιητικά. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ενοποίηση στην αγορά ενέργειας, έτσι ώστε τελικά να έχουμε χαμηλότερες τιμές ενέργειας ευρωπαϊκά και για τους Ευρωπαίους καταναλωτές αλλά και για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.»