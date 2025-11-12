Μητσοτάκης: Η ανάρτηση στο TikTok για τον μηδενικό φόρο σε νέους έως 25 ετών

Ανάρτηση στο TikTok για τις φοροελαφρύνσεις σε νέους έως 25 ετών πραγματοποίησε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στα μέτρα της ΔΕΘ που ψηφίστηκαν στη Βουλή την περασμένη Παρασκευή, τονίζοντας τον μηδενισμό του φόρου εισοδήματος στους νέους λεως 25 ετών με εισόδημα εώς 20.000 ευρώ τον χρόνο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφερε δύο παραδείγματα: Νέος με 980 ευρώ καθαρό μηνιαίο εισόδημα θα έχει μηδενικό φόρο, κερδίζοντας επιπλέον 91 ευρώ, άρα το εισόδημά του θυα ανέρχεται σε 1.071 ευρώ τον μήνα από τον Ιανουράιο του 2026.

Επιπλέον, νέος ελεύθερος επαγγελματίας 25 ετών με ετήσιο καθαρό εισόδημα 13.000 ευρώ θα έχει μηδενικό φόρο, βάζοντας στην τσέπη του 2.000 ευρώ ετησίως.