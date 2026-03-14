Μητσοτάκης: «Η Ασπίδα του Αχιλλέα θα παρέχει απόλυτη αμυντική ασφάλεια στη χώρα μας»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφτηκε σήμερα Σάββατο (14/3) στο Εθνικό Κέντρο Αεροπορικών Επιχειρήσεων στη Λάρισα όπου βρίσκεται στο πλαίσιο του προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας με θέμα «Δυνατή Οικονομία, Δυνατή Ελλάδα» και θέλησε να στείλει σαφές μήνυμα για την αμυντική ασφάλεια της Ελλάδας.

«Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες μπορούν να εμπιστεύονται τις Ένοπλες Δυνάμεις στους ταραγμένους καιρούς που ζούμε. Η "Ασπίδα του Αχιλλέα" θα παρέχει απόλυτη αμυντική ασφάλεια στη χώρα μας», δήλωσε ο Πρωθυπουργός.

Μπαίνοντας στο προσυνέδριο της ΝΔ στη Λάρισα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με εκπροσώπους του αγροτικού τομέα, όπως συνηθίζει να κάνει σε όλες τις αγροτικές περιοχές που επισκέπτεται.

Αναβάλλεται η προγραμματισμένη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Αυστραλία

Να σημειωθεί ότι η προγραμματισμένη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Αυστραλία αναβάλλεται και θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.

Οι τελευταίες εξελίξεις και η αυξημένη ένταση στη Μέση Ανατολή καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη την πραγματοποίηση ενός τόσο μακρινού ταξιδιού αυτή τη χρονική περίοδο.

Η επίσκεψη αναμένεται να επαναπρογραμματιστεί όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.