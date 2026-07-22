Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα με την επιχείρηση Aspides υπερασπίζεται την ελεύθερη ναυσιπλοΐα και τη θαλάσσια ασφάλεια»

Σε δηλώσεις προχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εξερχόμενος από το Μέγαρο Μαξίμου, μετά τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό της Πορτογαλίας, Λούις Μοντενέγκρο.

«Μιλήσαμε και για το μεταναστευτικό, όπου συμφωνούμε ότι η προστασία των εξωτερικών συνόρων πρέπει να συνδυάζεται με την καταπολέμηση των εγκληματικών δράσεων των δικτύων διακινητών, με μια αποτελεσματική πολιτική επιστροφών, αλλά και με νόμιμες οδούς που να καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες των κρατών μελών είπε ο πρωθυπουργός στις δηλώσεις του και συνέχισε:

«Και θέλω με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω την Πορτογαλία για την διαχρονική της συμβολή σε ευρωπαϊκές αποστολές προστασίας των κοινών συνόρων, καθώς και για τη συμπαράστασή σας στην Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια. Έχουμε καταφέρει να μειώσουμε σημαντικά τις ροές και αυτό και σε μεγάλο βαθμό χάρη στην συμμετοχή, στη σταθερή παρουσία της Frontex, την οποία και εσείς έχετε στελεχώσει.

Παράλληλα, επεσήμανε πως η συζήτησή τους κινήθηκε γύρω από κρίσιμα ζητήμα της ευρωπαϊκής ατζέντας: «Βεβαίως, μιλήσαμε και για τα κρίσιμα ζητήματα της ευρωπαϊκής ατζέντας. Έχουμε άλλωστε μπροστά μας πολύ σημαντικές αποφάσεις και πολύ δύσκολες διαπραγματεύσεις, ενώ βέβαια και η χώρα μας ετοιμάζεται για την ανάληψη της προεδρίας του συμβουλίου σε λιγότερο από έναν χρόνο για την ακρίβεια. Και φυσικά, κεντρική θέση στη συζήτησή μας είχαν οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις για τον νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Ευρώπη σήμερα βρίσκεται μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας:

«Καλείται ταυτόχρονα να ενισχύσει την άμυνά της, να επιταχύνει την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, να προστατεύσει τα εξωτερικά της σύνορα, αλλά βέβαια να διατηρήσει και να υπερασπιστεί την ανταγωνιστικότητά της. Όλες αυτές οι προκλήσεις απαιτούν ανάλογη χρηματοδότηση και δεν μπορούμε να πορευτούμε με έναν προϋπολογισμό ο οποίος ήταν σχεδιασμένος για τις ανάγκες του χθες. Χρειαζόμαστε μια τολμηρή προσέγγιση αντάξια των φιλοδοξιών μας με εργαλεία κατάλληλα για επενδύσεις σε ευρωπαϊκά δημόσια αγαθά, την άμυνα, την ενεργειακή ασφάλεια, τις κρίσιμες υποδομές.

«Δεν μπορεί η Ευρώπη να κάνει περισσότερα με λιγότερα»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε: «Η θέση μας είναι απλή. Δεν μπορεί η Ευρώπη να κάνει περισσότερα με λιγότερα. Αν θέλουμε, λοιπόν, να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις, οφείλουμε να εξασφαλίσουμε και τα αναγκαία μέσα, διατηρώντας παράλληλα ισχυρούς, και νομίζω ότι σε αυτό η θέση μας είναι κοινή και αδιαπραγμάτευτη, τους πυλώνες της συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής.

Ενώ και η συζήτηση τους νέους πόρους πρέπει να αποχωρήσει πια με θάρρος και με τόλμη. Και θέλω να προσθέσω και εδώ κάτι. Αυτή η συζήτηση επικεντρώνεται συχνά αποκλειστικά στην καθαρή συνεισφορά ορισμένων κρατών μελών.Παραγνωρίζει όμως αυτή η συζήτηση ότι οι ισχυρές οικονομίες της Ευρώπης είναι οι κατεξοχήν ωφελημένες οικονομίες από την κοινή αγορά, από την ενιαία αγορά. Και είναι επομένως δίκαιο αυτό να αποτυπώνεται και στις αποφάσεις για το κοινό ευρωπαϊκό προϋπολογισμό», ανέφερε ο πρωθυπουργός».

«Για μας η ελευθερία της ναυσιπλοΐας και η ασφάλεια των θαλασσών αποτελούν στρατηγικές επιλογές»

Το Μεσανατολικό αποτέλεσε επίσης κύριο θέμα συζήτησης μεταξύ των δύο ηγετών, όπως επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης:

«Συζητήσαμε προφανώς και τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, στην Νότια Ανατολική Μεσόγειο, στην Ουκρανία. Νομίζω ότι και οι δύο ανησυχούμε πολύ για την πρόσφατη έξαρση και την επαναφορά σε ένα κλίμα πολεμικών εχθροπραξιών στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ, κάτι το οποίο δυστυχώς φαίνεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις ως προς τις τιμές του πετρελαίου και αναπόφευκτα μπορεί να οδηγήσει σε νέες πληθωριστικές πιέσεις τις οικονομίες μας. Είμαστε ναυτικά κράτη. Για μας η ελευθερία της ναυσιπλοΐας και η ασφάλεια των θαλασσών αποτελούν στρατηγικές επιλογές.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός τόνισε: «Θα το ξαναπούμε, η επιβολή οποιωνδήποτε τελών διέλευσης στα στενά του Ορμούζ δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Η Ελλάδα παραμένει παρούσα και υπερασπίζεται τις αρχές αυτές και μέσω της επιχείρησης Aspides στην Ερυθρά Θάλασσα.

«Θέλω να πω ότι με τον Λουίς έχουμε πραγματικά ταυτόσημες απόψεις σε πάρα πολλά θέματα και έχουμε αναπτύξει και μια πολύ καλή προσωπική φιλία η οποία νομίζω ότι αντανακλά και τις εξαιρετικές σχέσεις μεταξύ των δύο λαών μας», είπε καταληκτικά ο πρωθυπουργός.