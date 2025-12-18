Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα στηρίζει την Ουκρανία και κάθε λύση για τη χρηματοδοτική της σταθερότητα»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών, η οποία θα επικεντρωθεί στη στήριξη της Ουκρανίας ενώ η συζήτηση για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό έχει ψηλά στην ατζέντα και το τι μέλλει γενέσθαι με τους πόρους της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να αναδείξει ότι η νέα αρχιτεκτονική του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού θα πρέπει να διατηρεί την αυτονομία της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Προσερχόμενος στη Σύνοδο, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε, σύμφωνα με την ΕΡΤ:

«Η χώρα μας στηρίζει την Ουκρανία και θα υποστηρίξει οποιαδήποτε λύση μπορεί να της παρέχει τη χρηματοδοτική σταθερότητα, προκειμένου η χώρα να είναι ασφαλής και να εξακολουθεί να αμύνεται απέναντι στη ρωσική εισβολή» ενώ επισήμανε παράλληλα ότι οποιαδήποτε λύση πρέπει να είναι «νομικά και δημοσιονομικά ασφαλής και να διασφαλίζει ότι τα χρήματα που θα λάβει η Ουκρανία για εξοπλισμούς θα ληφθούν υπόψη και συγκεκριμένοι εθνικοί προτεραιότητες των κρατών-μελών».

Στη διάρκεια της συνόδου θα συζητηθεί επίσης το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, μια πρώτη συζήτηση «μιας διαπραγμάτευσης, η οποία αναμένεται να είναι μακρά». Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε τη στήριξη της Ελλάδας στις ευρωπαϊκές πολιτικές συνοχής και στην Κοινή Αγροτική Πολιτική, «ώστε να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν οι απαραίτητοι πόροι για να συνεχίσουν να δημιουργούν καλύτερες συνθήκες για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, αλλά και για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκλεισε την ομιλία του με αναφορά στην ελληνική αμυντική βιομηχανία, επισημαίνοντας ότι «η καρδιά της Ελλάδας χτυπάει κάποιες εκατοντάδες χιλιόμετρα από εδώ, στο ναυπηγείο του Λοριάν, όπου θα υψωθεί η ελληνική σημαία στην πρώτη από τις τέσσερις φρεγάτες Belharra, στη φρεγάτα Κίμων».

Όπως τόνισε, «είναι μια στιγμή που πρέπει να κάνει όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες υπερήφανους» και «η φρεγάτα Κίμων είναι η καλύτερη απόδειξη ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις, με ανθρωπιά, περνάνε σε μια νέα εποχή».

Αξίζει να σημειωθεί πως ο κ. Μητσοτάκης απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου επεσήμανε πως «αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι εμείς θα βρούμε μια λύση χρηματοδότηση για την Ουκρανία» τονίζοντας πως «η Ελλάδα σαφώς είναι υπέρ του δανείου αποκατάστασης».

Μάλιστα πρόσθεσε πως «ήδη υπάρχει μια κινητοποίηση, μια πολιτική δήλωση που έχουμε ήδη στείλει σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και εγώ συμφωνώ με όσα ειπώθηκαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου ότι δεν πρέπει να φύγουμε από τις Βρυξέλλες και από την αίθουσα όπου θα συνεδριάσουμε χωρίς να βρούμε μια λύση, η οποία θα είναι νομικά ορθή και θα επιλύει τα προβλήματα χρηματοδότησης Ουκρανίας».

Πιο αναλυτικά:

Κυριάκος Μητσοτάκης: Το σημαντικό είναι να βρούμε μία λύση για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας. Η Ελλάδα προτιμά ξεκάθαρα το δάνειο επανορθώσεων. Λαμβάνουμε υπ’ όψιν το γεγονός ότι τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία έχουν ήδη δεσμευτεί επ’ αόριστον, που θεωρώ ότι αποτελεί μία πολύ σημαντική πολιτική δήλωση προς όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Συμμερίζομαι απόλυτα την άποψη του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ότι δεν πρέπει να αποχωρήσουμε από τις Βρυξέλλες, και από την αίθουσα στην οποία συνεδριάζουμε, χωρίς να βρούμε μια λύση που να είναι νομικά στέρεη και να επιλύει τα χρηματοδοτικά προβλήματα της Ουκρανίας. Σας ευχαριστώ.