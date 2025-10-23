Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προχώρησε σε δηλώσεις, προσερχόμενος στηΣύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

Στη Σύνοδο θα συζητηθούν - μεταξύ άλλων - η ευρωπαϊκή άμυνα και η ασφάλεια, η ανταγωνιστικότητα και η πράσινη μετάβαση.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι η ελληνική πρωτοβουλία για κοινή αντιπυραυλική θωράκιση της Ευρώπης «φαίνεται να αποκτά δυναμική».

Επιπλέον, εξέφρασε την ικανοποίηση γιατί υπήρξε ανταπόκριση στις ελληνικές προτάσεις.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο πρωθυπουργός υπογράμμισε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι συμφωνήθηκε το 19ο πακέτο κυρώσεων, ενώ παράλληλα υπενθύμισε πως «η Ελλάδα ήταν πάντα υπέρ της λογικής ότι οι κυρώσεις μπορούν να λειτουργήσουν ουσιαστικά και να αυξήσουν την πίεση στη Ρωσία, να μπορέσει επιτέλους να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».



«Έχει υπάρξει μια σημαντική πρόοδος στο ζήτημα της ανάληψης κοινών ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών για έργα άμυνας που αφορούν όλες τις ευρωπαϊκές χώρες», δήλωσε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε για το γεγονός ότι στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου συμπεριλαμβάνεται η αμυντική θεώρηση της Ευρώπης, η οποία εκτείνεται σε έκταση 360 μοιρών.

«Αυτό είναι κάτι που αποτελούσε πάντα μια πάγια ελληνική θέση», όπως είπε, ενώ υπογράμμισε ότι οι ελληνικές πρωτοβουλίες που είχαν παρουσιαστεί πριν από κάποιο διάστημα, όπως μια κοινή αντιπυραυλική θωράκιση της ΕΕ, φαίνεται να αποκτούν τη δική τους δυναμική και συμπεριλαμβάνονται στον οδικό χάρτη της Κομισιόν.

«Το δεύτερο ζήτημα που θα ήθελα να σταθώ είναι η ανταγωνιστικότητα», ανέφερε στη συνέχεια, όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ.

«Η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα χωρίς χαμηλές τιμές ενέργειας δεν μπορεί να υπάρξει. Είναι σαφές ότι σήμερα υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφοροποιήσεις στις τιμές ενέργειας ανάμεσα σε πολλές χώρες.

Χαίρομαι γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο πια αναγνωρίζεται και η ΕΕ έχει αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις για το πώς μπορούμε συνολικά στην Ευρώπη να πετύχουμε χαμηλότερες τιμές ενέργειας, ώστε να μην υπάρχουν αυτές οι σημαντικές διαφοροποιήσεις, οι οποίες λειτουργούν εις βάρος κάποιων κρατών-μελών της ΕΕ».

Αναφορικά με το ζήτημα της στέγασης, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε:

«Η κυβέρνηση έχει αναλάβει μια σειρά από πρωτοβουλίες, προκειμένου να αντιμετωπίσει το αυξημένο κόστος της στέγης. Ενδεικτικά αναφέρω ότι στα τέλη Νοεμβρίου θα επιστραφεί ένα ολόκληρο ενοίκιο σε όλους τους ενοικιαστές στην πατρίδα μας.

Όμως, είναι πολύ σημαντικό να εξηγήσουμε ότι το θέμα αυτό έχει και ευρωπαϊκή διάσταση και να σκεφτούμε με ποιον τρόπο ο επόμενος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός να χρησιμοποιήσει και ευρωπαϊκούς πόρους για να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό, ειδικά για τους συμπολίτες μας οι οποίοι βρίσκονται στο ενοίκιο».

«Πρέπει οι νέοι Ευρωπαίοι να αισθάνονται ότι η απόκτηση ενός δικού τους σπιτιού δεν είναι άπιαστο όνειρο», δήλωσε ο πρωθυπουργός.

Αναλυτικά οι δηλώσεις Μητσοτάκη:

Από τα πολλά ζητήματα τα οποία έχουμε στην ημερήσια διάταξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου επιτρέψτε μου να ξεχωρίσω τρία, στα οποία αποδίδω ιδιαίτερη σημασία.

Το πρώτο ζήτημα αφορά τα θέματα της άμυνας. Είναι σαφές ότι έχει υπάρξει μία σημαντική πρόοδος στο ζήτημα της ανάληψης κοινών ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών για έργα άμυνας τα οποία αφορούν όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.

Να εκφράσω την ικανοποίησή μου διότι στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου συμπεριλαμβάνεται η αμυντική θεώρηση της Ευρώπης, η οποία έχει προσέγγιση 360 μοιρών. Αυτό είναι κάτι το οποίο αποτελούσε πάντα πάγια ελληνική θέση.

Να εκφράσω επίσης την ικανοποίησή μου γιατί οι ελληνικές πρωτοβουλίες, οι οποίες είχαν παρουσιαστεί πριν από κάποιο διάστημα, όπως μία κοινή αντιπυραυλική θωράκιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φαίνεται να αποκτούν τη δική τους δυναμική και συμπεριλαμβάνονται στον οδικό χάρτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτός παρουσιάστηκε πριν από λίγες μέρες.

Το δεύτερο ζήτημα στο οποίο θέλω να σταθώ είναι το ζήτημα της ανταγωνιστικότητας. Ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα χωρίς χαμηλές τιμές ενέργειας δεν μπορεί να υπάρξει και είναι σαφές ότι σήμερα υπάρχουν μεγάλες διαφορές στις τιμές ενέργειας ανάμεσα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Χαίρομαι γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο πια αναγνωρίζεται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις για το πώς μπορούμε συνολικά στην Ευρώπη να πετύχουμε χαμηλότερες τιμές ενέργειας, ώστε να μην υπάρχουν αυτές οι σημαντικές διαφοροποιήσεις, οι οποίες λειτουργούν εις βάρος κάποιων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το τρίτο θέμα, το οποίο χαίρομαι γιατί συζητείται σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι τα ζητήματα της στέγασης. Η Ελληνική Κυβέρνηση έχει αναλάβει μια σειρά από πρωτοβουλίες προκειμένου να αντιμετωπίσει το αυξημένο κόστος της στέγης.

Ενδεικτικά αναφέρω ότι στα τέλη Νοεμβρίου θα επιστραφεί ένα ολόκληρο ενοίκιο σε όλους τους ενοικιαστές στην πατρίδα μας, όμως είναι πολύ σημαντικό να εξηγήσουμε ότι το θέμα αυτό έχει και μία ευρωπαϊκή διάσταση και να σκεφτούμε πώς, με ποιο τρόπο, ο επόμενος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός μπορεί να χρησιμοποιήσει και ευρωπαϊκούς πόρους για να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό, ειδικά για τους συμπολίτες μας οι οποίοι βρίσκονται στο ενοίκιο.

Πρέπει οι νέοι Ευρωπαίοι να αισθάνονται ότι η απόκτηση ενός δικού τους σπιτιού δεν είναι άπιαστο όνειρο.

Δημοσιογράφος: Πώς σχολιάζετε τις κυρώσεις που επέβαλε η κυβέρνηση Trump κατά ρωσικών πετρελαϊκών εταιρειών;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Καταρχάς να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι συμφωνήθηκε το 19ο πακέτο κυρώσεων και προφανώς η Ελλάδα ήταν πάντα υπέρ της λογικής ότι οι κυρώσεις μπορούν να λειτουργήσουν ουσιαστικά και να αυξήσουν την πίεση στη Ρωσία, να μπορέσει επιτέλους να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ο συντονισμός μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης είναι καλοδεχούμενος.

Δημοσιογράφος: (Ερώτηση εκτός μικροφώνου στα αγγλικά)

Κυριάκος Μητσοτάκης: Καταρχάς, με χαροποιεί το γεγονός ότι τα ζητήματα της ανταγωνιστικότητας και των τιμών ενέργειας βρίσκονται στην ατζέντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Είναι αδιανόητο να μιλάμε για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα χωρίς να θίγουμε τα ζητήματα της ενέργειας. Η πράσινη μετάβαση έχει συμφωνηθεί όσον αφορά στους στόχους κλιματικής ουδετερότητας για το 2050, αλλά αυτή η πράσινη μετάβαση πρέπει να διασφαλίσει ότι δεν θα υπονομεύσει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και δεν θα υπονομεύσει την ευρωπαϊκή κοινωνική συνοχή.

Πιστεύω ότι η λέξη-κλειδί που πρέπει να κρατήσουμε είναι η λέξη «ευελιξία». Πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα ως προς τις τεχνολογίες που έχουν ήδη ωριμάσει και μπορούν να μειώσουν σημαντικά τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, και πρέπει να δώσουμε περισσότερο χρόνο στις τεχνολογίες που δεν έχουν ακόμα ωριμάσει ή που κοστίζουν πολλά χρήματα και να διασφαλίσουμε ότι δεν επιβάλλουμε περιττά βάρη στην ευρωπαϊκή βιομηχανία.