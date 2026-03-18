Μητσοτάκης: «Η Ευρώπη να φτιάξει αναχώματα για τις επιπτώσεις του πολέμου» – Το μήνυμα για τον τουρισμό

Συνέντευξη στην ομογενειακή εφημερίδα της Αυστραλίας «Νέος Κόσμος», παραχώρησε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος αναφέρθηκε, εκτενώς, στις εξελίξεις στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αλλά και τις σχέσεις των δύο χωρών.

Ο κ. Μητσοτάκης επρόκειτο να ταξιδέψει στη χώρα, αλλά οι πρόσφατες εξελίξεις τον οδήγησαν στην αναβολή της επίσκεψης.

«Η ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής βρίσκεται αυτή τη στιγμή εν μέσω μίας εντονότατης πολεμικής σύρραξης και δυστυχώς θα ήταν αδύνατον να λείπω από το γραφείο μου για περίπου μία εβδομάδα, ενόσω καλούμαστε κάθε μέρα να πάρουμε κρίσιμες αποφάσεις αλλά να συμμετέχουμε και σε ευρωπαϊκές διαβουλεύσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα εκτονώσουμε αυτή την κρίση» εξήγησε.

Αναφερόμενος στον ίδιον τον πόλεμο, στάθηκε στο ότι η Ελλάδα, «από την πρώτη στιγμή αυτής της σύρραξης (…)βρέθηκε στο πλευρό της Κύπρου».

«Στηρίξαμε τα αδέρφια μας της Κύπρου, πρώτη ευρωπαϊκή χώρα, αποστέλλοντας στην Κύπρο δύο φρεγάτες, μία εκ των οποίων είναι και το καμάρι του ελληνικού μας Ναυτικού, η πρώτη από τις τέσσερις φρεγάτες Belh@rra, ο Κίμωνας. (…) Ήταν μια κίνηση με πολύ μεγάλη στρατηγική σημασία για τον παγκόσμιο ελληνισμό. Αλλά ήταν και μια κίνηση η οποία ανέδειξε την ανάγκη να υπάρχει μια ευρύτερη ευρωπαϊκή κινητοποίηση για την προστασία ευρωπαϊκού εδάφους το οποίο δέχεται επίθεση» είπε και συνέχισε αναφερόμενος στην κοινή επίσκεψη που έκανε με τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν στην Κύπρο.

«Το πώς η Ευρώπη η ίδια μπορεί να αναλάβει μεγαλύτερο βάρος ευθύνης στην άμυνά της, αυτό το οποίο αποκαλούμε ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία, επανέρχεται στο προσκήνιο κάθε φορά που αντιμετωπίζουμε μεγάλες γεωπολιτικές εξελίξεις» είπε, σε άλλο σημείο, και στάθηκε στις επιπτώσεις του πολέμου στην καθημερινή ζωή.

Οι επιπτώσεις του πολέμου

«Οι επιπτώσεις από την κρίση στον Κόλπο είναι ήδη ορατές. (…) Έχουμε ήδη αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων και είναι πάρα πολύ σημαντικό, όχι μόνο ως χώρα αλλά και ως Ευρώπη, να οικοδομήσουμε εκείνα τα αναχώματα ώστε σε μια εποχή που οι κοινωνίες μας ούτως ή αλλιώς δοκιμάζονται, να μην επιβαρυνθούν και από πρόσθετες αυξήσεις, είτε μιλάμε για το ηλεκτρικό ρεύμα είτε μιλάμε για τα καύσιμα».

Στο προσεχές Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπως είπε, «θα μονοπωλήσει τις συζητήσεις η γέφυρα μεταξύ της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας αλλά και της ανάγκης αντιμετώπισης αυτής της βραχυχρόνιας ενεργειακής κρίσης».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του αναφέρθηκε στα άλματα που έχουν γίνει στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, με την μείωση της ανεργίας και την προσέλκυση νέων επενδύσεων.

«Βεβαίως, υπάρχουν προβλήματα, (…). Ξέρω καλά ότι το κόστος ζωής είναι πρόβλημα στην Αυστραλία, όπως είναι πρόβλημα και στην Ελλάδα, όπως είναι και πρόβλημα στη Γαλλία, όπως είναι και πρόβλημα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δείτε, όμως, η Ελλάδα πόσο μετράει σήμερα, πόσο έχει ενισχύσει τις Ένοπλες Δυνάμεις της, πόσο προβάλλει αυτή την εικόνα μιας περιφερειακής δύναμης ασφάλειας και σταθερότητας. Αυτά πολλές φορές, ξέρετε, από την ασφάλεια της απόστασης οι Έλληνες του εξωτερικού τα βλέπουν καλύτερα.

Αναφορικά με τον τουρισμό και τις επιπτώσεις που θα έχει ο πόλεμος, ο ίδιος έκρινε πως οι τουρίστες δεν πρέπει να ανησυχούν.

«Να μην ανησυχούν. Να επισκεφθούν την Ελλάδα το καλοκαίρι. Η Ελλάδα είναι ασφαλής χώρα, είναι χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί να είμαστε στην ευρύτερη, θα έλεγα, γεωγραφική περιοχή, να έχουμε εγγύτητα με τη Μέση Ανατολή, αλλά έχουμε και τις αποστάσεις ασφαλείας, τις γεωγραφικές αποστάσεις ασφαλείας από τη διακεκαυμένη ζώνη του Περσικού».

Επιστολή ψήφος

Όσον αφορά στο ζήτημα της επιστολικής ψήφου, αφού ανέφερε πως «θέλουμε ο ελληνισμός της Αυστραλίας, ο παγκόσμιος ελληνισμός, να συμμετέχει και να συνδιαμορφώνει τις εξελίξεις στη μητέρα πατρίδα» επεσήμανε πως «δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος από το να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι Έλληνες που έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν στις επόμενες εθνικές εκλογές μέσω της επιστολικής ψήφου»

Επίσης «θα δημιουργήσουμε και εκλογικά τμήματα στα κατά τόπους προξενεία» συμπλήρωσε και έκρινε ως πρόκειται για «πολύ σημαντική κατάκτηση για τη χώρα και, θα έλεγα, ένα άλμα πολιτικής ισότητας για τον απόδημο ελληνισμό».

«Η βούληση της κυβέρνησης ήταν να υπάρχει εκλογική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού -και αυτό είναι κάτι το οποίο θα γίνει, απλά θα γίνει από τις μεθεπόμενες εκλογές, δεν μπορεί να εφαρμοστεί αμέσως- έτσι ώστε να υπάρχει και μία δημιουργική άμιλλα, θα έλεγα, μεταξύ του Ελληνισμού της Αυστραλίας, του Ελληνισμού του Καναδά, των Ηνωμένων Πολιτειών».

Τέλος, και αναφορικά με τις σχέσεις Ελλάδας – Αυστραλίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε πως «είναι εξαιρετικές».

«Είμαστε δύο φιλελεύθερες δημοκρατίες, γεωγραφικά απομακρυσμένες, αλλά θα έλεγα ότι ο ελληνισμός της Αυστραλίας είναι το κοινό «νήμα» το οποίο συνδέει τις δύο χώρες».