Μητσοτάκης: «Νέα μέτρα για το στεγαστικό, έκτακτη ενίσχυση σε κτηνοτρόφους και εκλογές το 2027»

Έκτακτη συμπληρωματική ενίσχυση στους κτηνοτρόφους που έχασαν το κοπάδι τους από την ευλογιά των αιγοπροβάτων ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews, επισήμανε ότι με τους ελέγχους που θεσπίζονται «οι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι θα πάρουν περισσότερα.

Εξήγγειλε δε την έκτακτη συμπληρωματική ενίσχυση σε κτηνοτρόφους, τονίζοντας ότι «αναγνωρίζω απόλυτα ότι για την κτηνοτροφία υπάρχει μεγάλο πρόβλημα» και ότι κοπάδια θανατώθηκαν, ενώ η υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ συνέπεσε με την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

«Δεν αρκεί λοιπόν μόνο η αποζημίωση για τα θανατωμένα ζώα», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και συμπλήρωσε: «Είμαι σε θέση να σας πω σήμερα ότι

θα υπάρξειθ πρωτοβουλία από την κυβέρνηση που θα εξειδικευτεί τις επόμενες ημέρες από τον αντιπροεδρο και υπουργό Αγρποτικής Ανάπτυξης».

Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι «θα υπάρξει έως το τέλος του έτους άμεση στήριξη του εισοδήματος σε κτηνοτρόφους που θανάτωσαν ζώα λόγω της ευλογιάς. Άρα μιλάμε για μια συμπληρωματική ενίσχυση, η οποία θα καταβληθεί πριν το τέλος του έτους»

Η ενίσχυση «θα είναι ανάλογη του αριθμού των ζώων που θανατώθηκαν και θα δώσουμε τη δυνατότητα να αναπληρώσουν το εισόδημα τους μέχρι να ανασυστήσουν τα κοπάδια τους».

«Θα είναι συμπληρωματικά χρήματα, θα δοθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό και συγκεκριμένες ανακοινώσεις θα γίνουν εντός των επόμενων ημερών

Καταλαβαίνω απόλυτα τι σημαίνει για κτηνοτρόφο να έχει χάσει τα ζώα του και να μην έχει έσοδα», είπε ακόμα.

Παράλληλα, ανέφερε: «Ερχόμαστε λοιπόν και λέμε ανάλογα με τον αριθμό των ζώων που θανατώθηκαν, με έναν αλγόριθμο, θα πάρει ο κτηνοτρόφος απευθείας ενίσχυση από το κράτος, η οποία θα καταβληθεί σε δεκάδες χιλιάδες κτηνοτρόφους. Μια έκτακτη ενίσχυση αναπλήρωσης εισοδήματος για τους κτηνοτρόφους που έχασαν ζώα εξαιτίας της ευλογιάς».

«Όταν δείτε τα τελικά νούμερα θα δείτε ότι μιλάμε για μία διόλου αμελητέα ενίσχυση που θα βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους», είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Εκλογές το 2027»

Αναφορικά με τις βουλευτικές εκλογές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι αυτές «θα γίνουν το 2027 και θα διεκδικήσουμε την αυτοδυναμία», επισημαίνοντας ότι «δεν υπάρχουν σενάρια στο μυαλό μου».

«Υπάρχει μία εκλογή το 2027 που η κυβέρνηση θα θέσει στην κρίση του ελληνικού λαού το έργο της και ταυτόχρονα θα μιλήσει για το μέλλον και το τι θα ήθελε να κάνει εφόσον ο ελληνικός λαός την εμπιστευτεί για μία ακόμα 4ετία», είπε επίσης.

«Αυτή η συζήτηση είναι και άκαιρη.Η συζήτηση περί ανασχηματισμού και πρόωρων εκλογών είναι λίγο σαν τις λούπες που χρησιμοποιείτε εσείς. Προσωπικά νομίζω ότι η κοινωνία λίγο ενδιαφέρεται για όλα αυτά», σχολίασε παράλληλα.

Μητσοτάκης: «Νέα μέτρα για το στεγαστικό πριν το τέλος του έτους»

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε νέα μέτρα για το στεγαστικό, τα οποία «εκτιμούμε θα μπορέσουμε να τα ανακοινώσουμε μέχρι τέλος του έτους».

«Το να κατασκευάσει κανείς νέα σπίτια γρήγορα δεν είναι ρεαλιστικό», είπε, ενώ επισήμανε ότι «έχουμε ψηφίσει την κοινωνική αντιπαροχή». «Η μεγαλύτερη πρόκληση και ευκαιρία είναι πώς θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τα πολλά κλειστά διαμερίσματα», συμπλήρωσε.

«Θα ακολουθήσουν και άλλες πρωτοβουλίες για την ανακαίνιση κλειστών κατά προτεραιότητα διαμερισμάτων με ευνοϊκούς όρους. Πιστεύω θα μπορέσουμε να κάνουμε αυτή την εξαγγελία πριν το τέλος του χρόνου», ανέφερε παράλληλα, με στόσο «να αυξήσουμε την προσφορά».

«Αφήστε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα μέχρι τον προϋπολογισμό», επισήμανε ο πρωθυπουργός και συμπλήρωσε: «Κρατήστε ότι τα μέτρα που ήδη έχουμε ανακοινώσει οι πολίτες δεν τα έχουν ακόμα αισθανθεί και η επίπτωσή τους δεν έχει ακόμα απορροφηθεί».

«Υπάρχει πρόβλημα ακρίβειας στη χώρα, αλλά ταυτόχρονα είναι παγκόσμιο φαινόμενο»

Σε ερώτηση σχετικά με την ακρίβεια και με όσα είπε ο κ. Ανδρουλάκης στη Βουλή για τις τιμές στα ρεβίθια που είναι 14 φορές πάνω από το χωράφι στο ράφι, ο πρωθυπουργός τόνισε αρχικά ότι είναι πολύ άδικο για τη συνθετότητα του προβλήματος να παίρνει κανείς αποσπασματικά κάποιες τιμές και να προσπαθεί να επιχειρηματολογήσει υπέρ ή κατά μιας συγκεκριμένης θέσης.

«Ποια είναι η αλήθεια; Υπάρχει πρόβλημα ακρίβειας στη χώρα. Το έχω πει πολλές φορές, το έχω αναγνωρίσει. Ειδικά για τους συμπολίτες μας οι οποίοι είναι στο νοίκι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Όμως θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ταυτόχρονα ότι η ακρίβεια είναι σήμερα ένα παγκόσμιο φαινόμενο», τόνισε.

Πρόσθεσε ότι αυτό που μπορεί να κάνει κανείς για το πρόβλημα είναι να στηρίξει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών και ταυτόχρονα να κάνει όλους εκείνους τους ελέγχους στην αγορά ώστε να περιορίσει τα φαινόμενα αισχροκέρδειας.

«Ψηφίζουμε μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση η οποία αποτελούσε και πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Μία ενιαία ανεξάρτητη αρχή καταναλωτή στην οποία θα συνενωθούν όλοι οι εποπτικοί μηχανισμοί και η οποία θα έχει και την ανεξαρτησία και τη δύναμη να επιβάλει πρόστιμα και να προσπαθεί να βάλει τη μέγιστη δυνατή τάξη στην αγορά», τόνισε.

«Όμως επιμένω ότι η λύση είναι τελικά ο πολίτης να έχει περισσότερα χρήματα στο πορτοφόλι του. Και αυτό γίνεται με μία πολύ τολμηρή μεταρρύθμιση φορολογική την οποία οι πολίτες θα δουν από τον επόμενο χρόνο και η οποία θα αυξήσει ουσιαστικά το διαθέσιμο εισόδημά τους», πρόσθεσε, ενώ αναφορά έκανε στο σημείο αυτό και στο μέτρο της επιστροφής ενοικίου.

«250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους ένα ενοίκιο επιστροφή και αυξήσεις σε ενστόλους»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε επίσης ότι στις 30 Νοεμβρίου θα δωθούν 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους, καθώς και ένα ενοίκιο επιστροφή και αυξήσεις σε ενστόλους.

Επιπλέον, «από 1η Ιανουαρίου θα δουν αύξηση στον πραγματικό μισθό», ενώ οι νέοι έως 25 ετών με έως 20.000 δεν θα πληρώσουν φόρο εισοδήματος.

Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για «πολύ τολμηρή κίνηση για τη νέα γενιά ότι τους νοιαζόμαστε, τους σκεφτόμαστε και κοιτάμε στην αρχή της σταδιοδρομίας τους να τους στηρίξουμε», είπε.

«Πιο κοντά μία συνάντηση με τον Τραμπ λόγω των ενεργειακών συμφωνιών»

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι «κάποια στιγμή θα υπάρξει συνάντησή μου με τον Ντόναλντ Τραμπ. Εξάλλου έχω συναντηθεί ήδη μαζί του και είμαι πια ένας από τους σχετικά παλαιότερους Ευρωπαίους ηγέτες στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο».

«Είχα συναντηθεί και τον Ιανουάριο του 2020 στην πρώτη θητεία του», είπε και συμπλήρωσε: «Είμαι σίγουρος ότι κάποια στιγμή σύντομα θα συναντηθώ και πάλι μαζί του, γιατί αυτή τη στιγμή η Ελλάδα ένα σημαντικό ρόλο να παίξει σε αυτό το νέο γεω-ενεργειακό και γεωπολιτικό περιβάλλον».

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε παράλληλα στον σημαντικό ρόλο της ελληνικής ναυτιλίας, «γιατί αν μέχρι σήμερα εισάγαμε φυσικό αέριο μέσω αγωγών, οι αγωγοί του υγροποιημένου φυσικού αερίου είναι τα πλοία».

«Επιλέγω συνειδητά να μη σχολιάσω δημόσια τίποτα απ’ όσα λέει ο Σαμαράς»

Αναφορικά με τη φημολογούμενη δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε: Ο κ. Σαμαράς υπήρξε πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ. Δεν θα σχολιάσω τους λόγους που με οδήγησαν στην αποπομπή του από ΝΔ».

«Σεβόμενος όμως τη θέση την ιστορία του και το πρόσφατο συντριπτικό πένθος του, επιλέγω συνειδητά να μη σχολιάσω δημόσια τίποτα απ’ όσα λέει ο κ. Σαμαράς», συμπλήρωσε.