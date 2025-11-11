Μητσοτάκης: «Το νέο νοσοκομείο της Κομοτηνής, ένα από τα τρία κοσμήματα του ΕΣΥ»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι το «νέο Γενικό Νοσοκομείο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος της Κομοτηνής θα είναι ένα πραγματικό νοσοκομείο του 21ου και ένα από τα τρία κοσμήματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, σε μία περιοχή η οποία έχει τόσες ανάγκες και τόσες ευαισθησίες», κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο υπό ανέγερση νοσοκομείο.

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε παράλληλα την ικανοποίησή του για τη γρήγορη πρόοδο των εργασιών.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, το νέο Νοσοκομείο Κομοτηνής θα είναι έτοιμο στις αρχές του 2027, μαζί με τα άλλα δύο Νοσοκομεία που κατασκευάζονται με χρηματοδότηση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Και τα τρία αυτά νέα Νοσοκομεία θα είναι ότι πιο σύγχρονο θα διαθέτει το ΕΣΥ, είπε ο πρωθυπουργός.

Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το Μουσικό Σχολείο Κομοτηνής, όπου ξεναγήθηκε από τον Διευθυντή του Ηλία Ιωαννάκη και τη Διευθύντρια Περιφερειακής Εκπαίδευσης Ροδόπης Μαριγούλα Κοσμίδου στις εγκαταστάσεις και είχε την ευκαιρία να δει από κοντά τους διαδραστικούς πίνακες, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί στα σχολεία της χώρας για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών από την Ε’ Δημοτικού μέχρι τη Γ΄Λυκείου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με μαθητές και εκπαιδευτικούς και παρακολούθησε μουσική παράσταση με παραδοσιακούς θρακιώτικους ήχους, στο αμφιθέατρο του σχολείου.

«Να πω πόσο μεγάλη σημασία αποδίδω στα σχολεία τα οποία έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά της συμπερίληψης, τα οποία επιδεικνύονται εδώ στο δικό σας σχολείο. Και γιατί δεν ήρθα εδώ για να μιλήσω, αλλά για να ακούσω, να τηρήσω μόνο τη δέσμευσή μου ότι, το συντομότερο δυνατόν, θα έχετε τα μουσικά όργανα που σας λείπουν, για να συνεχίσετε άμεσα αυτό το οποίο αγαπάτε», ανέφερε ο Πρωθυπουργός.

Διαβάστε επίσης: Μητσοτάκης από Ροδόπη: «Αυξάνεται 50% το ανώτατο όριο του αγροτικού πετρελαίου»

Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στο Μουσείο Καραθεοδωρή, το οποίο στεγάζεται στο Τσανάκλειο Μέγαρο. Ολοκληρώνοντας την ξενάγησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο αναγνωστήριο του Μεγάρου με νέους της περιοχής και τον Πρύτανη του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Φώτη Μάρη και συζήτησε μαζί τους για την τεχνητή νοημοσύνη, για τα προγράμματα σπουδών, για τη συνεργασία του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου με ξένες σχολές, για τη φοιτητική ζωή και για ζητήματα στέγης.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Κομοτηνή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Μητροπολίτη Μαρωνείας και Κομοτηνής Παντελεήμων και με τον Τοποτηρητή Μουφτή Κομοτηνής Σερίφ Δαμάδογλου Γιασιάρ, στον Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Τον Πρωθυπουργό συνόδευαν ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υφυπουργός Εσωτερικών Μακεδονίας-Θράκης Κώστας Γκιουλέκας, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Τρικάλων της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Σκρέκας και ο βουλευτής Ροδόπης Ευριπίδης Στυλιανίδης.