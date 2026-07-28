Μητσοτάκης - Νόλαν: Τα είπαν σε τηλεδιάσκεψη για την «Οδύσσεια» - Τα συγχαρητήρια του πρωθυπουργού

Mε τον πολυβραβευμένο σκηνοθέτη της «Οδύσσειας», Κρίστοφερ Νόλαν συνομίλησε το απόγευμα της Δευτέρας ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο πρωθυπουργός συνεχάρη τον Βρετανό δημιουργό για την απόδοση του ομηρικού επικού ποιήματος στη μεγάλη οθόνη και τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας στην τόνωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό, προσθέτοντας ότι τέτοιες παραγωγές γεφυρώνουν την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας με τη σύγχρονη δημιουργικότητα.
Επίσης ο πρωθυπουργός όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ στάθηκε στην πολύ μεγάλη εισπρακτική επιτυχία που έχει σημειώσει η «Οδύσσεια» και εξέφρασε την εκτίμησή του για το γεγονός ότι σημαντικό μέρος των γυρισμάτων έγινε στην Ελλάδα.
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