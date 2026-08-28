Μενού

Μητσοτάκης: «Όποιος λέει ότι η Δυτική Μακεδονία μπορεί να επιστρέψει στο λιγνίτη, λέει ψέματα»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη θεμελίωση του υπερσύγχρονου θερμοκηπίου της εταιρείας Wonderplant στην Πτολεμαΐδα.

Reader symbol
Newsroom
Μαρινάκης - Μητσοτάκης
Παύλος Μαρινάκης - Κυριάκος Μητσοτάκης | Eurokinissi/ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε το πρωί της Παρασκευής (28/08) στην εκδήλωση για την επένδυση της εταιρείας Wonderplant στην Πτολεμαΐδα, τη θεμελίωση του υπερσύγχρονου θερμοκηπίου.

Ο πρωθυπουργός, σε απόσπασμα της ομιλίας του, ανέφερε:

«Όποιος σας λέει ότι η Δυτική Μακεδονία μπορεί να επιστρέψει στο λιγνίτη σας λέει ψέματα - έχουμε στραφεί στις ΑΠΕ και στο φυσικό αέριο - θα κινητοποιήσουμε όλους τους διαθέσιμους πόρους για να στηρίξουμε τη Δυτική Μακεδονία σε αυτή τη δύσκολη μετάβαση.

Πολλά επενδυτικά σχέδια υλοποιούνται με πολλές θέσεις εργασίας 

Θα δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης, οι οποίες θα είναι περισσότερες από αυτές που ήταν εξαρτημένες από το λιγνίτη - η σημερινή επένδυση κινείται ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση».

 

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ