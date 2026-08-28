Μητσοτάκης: «Όποιος λέει ότι η Δυτική Μακεδονία μπορεί να επιστρέψει στο λιγνίτη, λέει ψέματα»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε το πρωί της Παρασκευής (28/08) στην εκδήλωση για την επένδυση της εταιρείας Wonderplant στην Πτολεμαΐδα, τη θεμελίωση του υπερσύγχρονου θερμοκηπίου.

Ο πρωθυπουργός, σε απόσπασμα της ομιλίας του, ανέφερε:

«Όποιος σας λέει ότι η Δυτική Μακεδονία μπορεί να επιστρέψει στο λιγνίτη σας λέει ψέματα - έχουμε στραφεί στις ΑΠΕ και στο φυσικό αέριο - θα κινητοποιήσουμε όλους τους διαθέσιμους πόρους για να στηρίξουμε τη Δυτική Μακεδονία σε αυτή τη δύσκολη μετάβαση.

Πολλά επενδυτικά σχέδια υλοποιούνται με πολλές θέσεις εργασίας

Θα δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης, οι οποίες θα είναι περισσότερες από αυτές που ήταν εξαρτημένες από το λιγνίτη - η σημερινή επένδυση κινείται ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση».