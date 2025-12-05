Μητσοτάκης: «Ώριμο το έδαφος για Συμβούλιο Συνεργασίας με την Τουρκία» - Πότε αναμένεται

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο Συνέδριο «Athens Policy Dialogues» ανακοίνωσε ότι είναι ώριμες οι συνθήκες για το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας - Τουρκίας.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα όσα είπε, αναμένεται να συνέλθει το πρώτο τρίμηνο του 2026, ενώ η οργάνωσή του εκκρεμεί από τον Ιανουάριο του 2025.

Ο πρωθυπουργός είπε συγκεκριμένα: «Θεωρώ ότι το έδαφος είναι ώριμο για να μπορούμε να έχουμε το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας το πρώτο τρίμηνο του 2026 (στην Άγκυρα).

Μητσοτάκης: «Πρέπει να σηκώνουμε το τηλέφωνο με την Τουρκία»

Πράγματι τον τελευταίο χρόνο είχαμε και εμείς πολλές εκκρεμότητες. Αλλά ξέρετε πολλές φορές θεωρούμε ότι και μια τέτοια συνάντηση πρέπει ντε και καλά να συνοδεύεται από κάποια θεαματική εξαγγελία.

Δεν είναι προϋπόθεση αυτό. Μπορεί κάποιος κάλλιστα να κάνει μία επισκόπηση των υφιστάμενων σχέσεων. Όπως σας είπα έχουμε πολλούς τομείς συνεργασίας σε αυτό που αποκαλούμε χαμηλή ατζέντα.

Το να μπορούμε να συνομιλούμε σε τακτά χρονικά διαστήματα με την Τουρκία σε πολλά διαφορετικά επίπεδα, θεωρώ επί της αρχής ότι είναι θετικό.

Όσο είμαστε τελείως ξεκάθαροι στη θέση μας, όσο έχουμε και ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας οι οποίοι πάντα είναι χρήσιμοι, γιατί και στην περίπτωση που μπορεί να συμβεί κάποιο απρόοπτο πρέπει κάποιοι άνθρωποι να μπορούν να σηκώσουν ένα τηλέφωνο, να επικοινωνούν και να εκτονώνουν την όποια κρίση μπορεί να πάει να εξελιχθεί.