Γιατί ο Μητσοτάκης δεν χώραγε στο μονοθέσιο: Πόσο ψηλότερος είναι από τους οδηγούς της F1

«Εγώ αν μπω εδώ δεν θα ξαναβγώ ε; Θα μείνω μέσα σφηνωμένος», αναρωτήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης βλέποντας το μονοθέσιο της McLaren στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο χώρος στο κόκπιτ των μονοθεσίων της Formula 1 είναι περιορισμένος και ο ύψους 1,89 μέτρων Έλληνας Πρωθυπουργός όντως θα δυσκολευόταν να μπει αλλά και να βγει.

Τι ύψος έχουν οι 20 οδηγοί της Formula 1

Ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι πάντως πολύ ψηλότερος από τους πιο μεγαλόσωμους οδηγούς του grid της Formula 1. Π.χ. ο Εστεμπάν Οκόν της Haas και ο Άλεξ Άλμπον της Williams έχουν ύψος 1.86. Στο κάτω άκρο της λίστας συναντάμε τον Ιζάκ Χατζάρ της Racing Bull με 1.67 και τον Γιούκι Τσουνόντα της Red Bull Racing με 1.59.

1.86 Εστεμπάν Οκόν (Haas F1) και Άλεξ Άλμπον (Williams Racing)

1.85 Τζορτζ Ράσελ (Mercedes)

1.84 Νίκο Χούλκενμπεργκ (Sauber), Όλιβερ Μπέρμαν (Haas), Γκάμπριελ Μπορτολέτο (Sauber)

1.82 Λανς Στρολ (Aston Martin)

1.81 Μαξ Φερστάπεν (Red Bull Racing)

1.80 Σαρλ Λεκλέρ (Scuderia Ferrari)

1.78 Όσκαρ Πιάστρι (McLaren Racing), Κάρλος Σάινθ (Williams Racing)

1.77 Πιερ Γκασλί (Alpine F1)

1.75 Φράνκο Κολαπίντο (Alpine F1)

1.74 Λούις Χάμιλτον (Scuderia Ferrari) και Λίαμ Λόσον (Racing Bulls)

1.72 Κίμι Αντονέλι (Mercedes-AMG F1)

1.71 Φερνάντο Αλόνσο (Aston Martin)

1.70 Λάντο Νόρις (McLaren Racing)

1.67 Ιζάκ Χατζάρ (Racing Bulls)

1.59 Γιούκι Τσουνόντα (Red Bull Racing)