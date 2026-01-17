Μητσοτάκης: Πότε θα γίνει η συνάντηση με Ερντογάν - «Καταστροφική σύγκρουση αν οι ΗΠΑ μπουν στη Γροιλανδία»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε τηλεοπτική του συνέντευξη στον Alpha, αναφέρθηκε στην επικείμενη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εκφράζοντας την ελπίδα του πως θα γίνει εντός του Φεβρουαρίου.

«Ευελπιστούμε ότι θα είναι στο πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου» είπε, ειδικότερα.

«Η Ελλάδα προσέρχεται στις συζητήσεις για το ένα και μόνο ζήτημα, η οριοθέτηση της θαλάσσιας ζώνης. Θα πρέπει η Τουρκία να αποστεί από μια σειρά διεκδικήσεων οι οποίες είναι παντελώς ανυπόστατες» σημείωσε.

«Και να διαφωνούμε αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε διαρκώς στα κόκκινα» πρόσθεσε, ενώ αναφέρθηκε και στο πλαίσιο συνεργασίας σε θέματα όπως το μεταναστευτικό.

«Εγώ θα πάω στην Τουρκία ως επικεφαλής υπουργικής αντιπροσωπείας για να συζητήσουμε και τα μεγάλα και τα επί μέρους κάθε υπουργού» σημείωσε.

Ερωτηθείς για τον Έντι Ράμα είπε ότι μερικές φορές του ξεφεύγουν πράγματα που δεν πρέπει να τα λέει. «Είπε μια χοντράδα. Νομίζω το κατάλαβε. Ξέρει ότι και η πορεία της Αλβανίας προς την Ευρώπη περνάει μέσα από την Ελλάδα. Κρατώ τη διόρθωση. Ήταν άστοχη δήλωση. Καλύτερα να την αφήσουμε πίσω μας» είπε.

«Στυγνός δικτάτορας ο Μαδούρο» - «Καταστροφική σύγκρουση αν οι ΗΠΑ επέμβουν στη Γροιλανδία»

Σχετικά με την αμερικανική εισβολή στη Βενεζουέλα, ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε πως η «απομάκρυνση του Νικολάς Μαδούρο είναι μία αναγκαία, αλλά όχι ικανή συνθήκη για να περάσει η Βενεζουέλα στη δημοκρατία».

Επεσήμανε πως «η παραβίαση του διεθνούς δικαίου, δεν μας βρίσκει σύμφωνους και το είπαμε σε κάθε τόνο. Ο Μαδούρο ήταν στυγνός δικτάτορας, αλλά η Ελλάδα παραμένει προσκολλημένη στο διεθνές δίκαιο και την ειρηνική διευθέτηση».

Σε άλλο σημείο παρατήρησε πως οι συγκρίσεις που γίνονται μεταξύ του γεγονός αυτού με την Ουκρανία και τη Ρωσία «είναι άστοχες».

Όσον αφορά στο ζήτημα της Γροιλανδίας και τις αμερικανικές βλέψεις, έκρινε ως «εύλογη» την ανησυχία των ΗΠΑ για την ασφάλεια, αλλά, σημείωσε πως «μπορεί να βρεθεί λύση που δεν θα παραβιάζει το διεθνές δίκαιο».

Καταλήγοντας, ο πρωθυπουργός επεσήμανε πως αν οι ΗΠΑ επέμβουν, τότε θα υπάρξει μία «καταστροφική σύγκρουση με την Ευρώπη», κάτι που το απεύχεται.