Μητσοτάκης: «Προτεραιότητα η στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας – Στόχος η εκρίζωση της ευλογιάς»

Συνάντηση με εκπροσώπους των κτηνοτρόφων από όλη την Ελλάδα πραγματοποίησε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας και των προϊόντων που παράγει αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, αλλά και για τον ίδιο προσωπικά.

«Σκύψαμε πάνω στα προβλήματα του κλάδου και ανταποκριθήκαμε στα δικαιολογημένα αιτήματά σας με σημαντικότερο την κάλυψη της αναπλήρωσης του εισοδήματος για όσους κτηνοτρόφους και παραγωγούς έχασαν τα ζώα τους».

Πρόσθεσε ότι όσο κρατά αυτή η περιπέτεια, εμείς θα είμαστε κοντά στην ελληνική κτηνοτροφία, αλλά προφανώς, η προτεραιότητά μας είναι η οριστική εκρίζωση της ευλογιάς».

Ανέφερε ότι έχουμε δύο μήνες μπροστά μας μέχρι το Πάσχα για να πετύχουμε αυτόν τον στόχο. Ενημερώθηκα από το υπουργείο ότι ήδη τα κρούσματα είναι εξαιρετικά χαμηλά και πρέπει να επιμείνουμε σε αυτήν την κατεύθυνση».

Ο κ. Μητσοτάκης τον χαρακτήρισε εθνικό στόχο για την προστασία της ελληνικής κτηνοτροφίας, προσθέτοντας την «τήρηση μέτρων βιοασφάλειας, αυστηρότατη αστυνόμευση ως προς τις παράνομες μετακινήσεις ζώων, αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου εμβολιασμού».

Στη συνέχεια ξεκαθάρισε ότι «δεν υπάρχει άλλο σχέδιο, ούτε υπάρχει plan b». Ζήτησε τη στήριξη όλων προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτήν την κρίση και να κλείσει ο κύκλος της ευλογιάς με όσο το δυνατόν λιγότερες συνέπειες για την ελληνική κτηνοτροφία».

Σχετικά με την ανασύσταση των ζωικών κεφαλαίων, ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι ο σκοπός και το όραμα της κυβέρνησης είναι να περάσουμε σε μια νέα εποχή κτηνοτροφίας με πιστοποιημένα και ποιοτικά προϊόντα τα οποία θα μπορούν να έχουν τις τιμές εκείνες τις οποίες πραγματικά αξίζουν. Αυτό απαιτεί πλέγμα παρεμβάσεων σε πολλά επίπεδα».

Ολόκληρη η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά την έναρξη της συνάντησης:

Καλώς ήρθατε στο Μέγαρο Μαξίμου και χαίρομαι ιδιαίτερα που θα μας δοθεί η δυνατότητα να κάνουμε σήμερα αυτή τη συζήτηση με αντικείμενο το παρόν και το μέλλον της ελληνικής κτηνοτροφίας. Είχαμε αναλάβει αυτή τη δέσμευση ότι θα κάνουμε μία ξεχωριστή συζήτηση για να δούμε τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες του κτηνοτροφικού τομέα.

Θα ήθελα, καταρχάς, να επαναλάβω ότι από πλευράς κυβέρνησης η στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας και των προϊόντων που παράγει αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα, και για την κυβέρνηση, αλλά, θα έλεγα, και για εμένα προσωπικά.

Νομίζω ότι σκύψαμε πάνω στα προβλήματα του κλάδου και όπως αυτά προέκυψαν μετά και την έξαρση της επιδημίας της ευλογιάς -θα έρθουμε και σε αυτό το θέμα στη συνέχεια- και ανταποκριθήκαμε, πιστεύω, σε δικαιολογημένα αιτήματά σας, με σημαντικότερο την κάλυψη της αναπλήρωσης του εισοδήματος για όσους κτηνοτρόφους - παραγωγούς έχασαν τα ζώα τους.

Θέλω να ξέρετε ότι όσο κρατάει αυτή η περιπέτεια εμείς θα είμαστε κοντά στην ελληνική κτηνοτροφία, αλλά προφανώς αυτή τη στιγμή η προτεραιότητά μας -και σε αυτό θέλω να είμαι απολύτως σαφής, θα τοποθετηθούν στη συνέχεια και οι κυρίες και οι κύριοι από πλευράς κυβερνητικού επιτελείου- και το μόνο σχέδιο στο οποίο επιμένουμε είναι η οριστική εκρίζωση της ευλογιάς.

Έχουμε δύο μήνες μπροστά μας μέχρι το Πάσχα για να μπορούμε να πετύχουμε αυτόν τον στόχο. Όπως έχω ενημερωθεί από το Υπουργείο, τα κρούσματα είναι ήδη εξαιρετικά χαμηλά και πρέπει να επιμείνουμε πάρα πολύ σε αυτή την κατεύθυνση.

Χρειαζόμαστε και την πλήρη δική σας συνεργασία προκειμένου να πετύχουμε αυτόν τον στόχο, ο οποίος είναι εθνικός στόχος για την προστασία συνολικά της ελληνικής κτηνοτροφίας.

Τήρηση μέτρων βιοασφάλειας, αυστηρότατη αστυνόμευση ως προς τις παράνομες μετακινήσεις ζώων, αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου εμβολιασμού, που είναι ένα πρόβλημα το οποίο γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, συμβαίνει.

Όλοι μαζί θα πετύχουμε τον στόχο αυτόν. Και θέλω να τονίσω ότι από πλευράς Υπουργείου και κυβέρνησης δεν υπάρχει άλλο σχέδιο, ούτε υπάρχει plan b, και νομίζω ότι και η συζήτηση για τον εμβολιασμό αυτή τη στιγμή μάλλον αποπροσανατολίζει. Διότι, σε κάθε περίπτωση, τα μέτρα βιοασφάλειας πρέπει να τηρηθούν -θα τα πουν στη συνέχεια και οι ειδικοί.

Άρα, σε αυτό νομίζω ότι πρέπει να ζητήσω τη συνεργασία όλων, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτήν την κρίση και να κλείσει ο κύκλος της ευλογιάς με όσο το δυνατόν λιγότερες συνέπειες για την ελληνική κτηνοτροφία.

Από εκεί και πέρα, θέλω να συζητήσουμε και τα ζητήματα τα οποία αφορούν την ανασύσταση των ζωικών κεφαλαίων. Έχουμε μαζί μας και τον κ. Μεγάλου από την Τράπεζα Πειραιώς, διότι πιστεύω ότι θα ακούσετε κάποιες ενδιαφέρουσες ιδέες για το πώς και ο τραπεζικός τομέας μπορεί να βοηθήσει, πέρα από αυτά τα οποία θα ακούσετε για τα σχέδια βελτίωσης και για τη στήριξη με κρατικό και με ευρωπαϊκό χρήμα.

Ο σκοπός μας και το όραμά μας είναι να περάσουμε σε μια νέα εποχή κτηνοτροφίας, με προϊόντα τα οποία θα είναι πιστοποιημένα, ποιοτικά και τα οποία θα μπορούν να έχουν τις τιμές εκείνες τις οποίες πραγματικά αξίζουν. Και αυτό, προφανώς, απαιτεί ένα πλέγμα παρεμβάσεων, σε πολλά επίπεδα, προκειμένου να μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτόν τον στόχο.

Τελειώνοντας, θέλω να θυμίσω στους παρευρισκόμενους ότι πριν από τις εκλογές του 2019 -νομίζω το θυμάσαι και εσύ, Παύλο- είχα αναλάβει μία δέσμευση τότε ότι θα βοηθήσουμε, περιορίζοντας παράνομες ελληνοποιήσεις, για να αυξηθούν συνολικά οι τιμές του γάλακτος.

Θυμάστε πού ήταν οι τιμές του γάλακτος τότε, πού είναι σήμερα. Και νομίζω ότι αυτό ήταν ένα επίτευγμα, γιατί δεν θα μπορούσε η κτηνοτροφία να ήταν ανταγωνιστική με τις τιμές του γάλακτος του 2018 και του 2019.

Έχουν γίνει, λοιπόν, βήματα στη σωστή κατεύθυνση και είμαστε εδώ για να δούμε τι πρέπει να κάνουμε για την άμεση αντιμετώπιση της κρίσης της ευλογιάς και για το τι μπορούμε να κάνουμε μεσομακροπρόθεσμα ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε την ελληνική κτηνοτροφία.

Και κυρίως η νέα γενιά κτηνοτρόφων να μπορέσει να αντιληφθεί ότι στην κτηνοτροφία υπάρχει πραγματικό μέλλον και ότι η ελληνική κτηνοτροφία και τα προϊόντα της θα είναι πάντα ένας κλάδος, είτε μιλάμε για το κρέας είτε μιλάμε για το γάλα είτε μιλάμε για τα τυροκομικά προϊόντα, όπου η χώρα μας μπορεί και πρέπει να είναι παγκοσμίως ανταγωνιστική.