Στην αποψινή (29/10) εκδήλωση για τα εγκαίνια της νέας πρόσοψης του Πενταγώνου, που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Άμυνας, παρέστη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος, παρά την πρόσφατη διάγνωσή του με κορωνοϊό, απηύθυνε κανονικά την ομιλία του.

Το «παρών» έδωσε επίσης ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Στην ομιλία του, ο πρωθυπουργός επισήμανε τον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων και υπογράμμισε ότι η υπεράσπιση της χώρας αφορά όχι μόνο την ισχύ των όπλων, αλλά και την ισχύ της κληρονομιάς και της ταυτότητάς μας. Τόνισε επίσης το μνημειακό γλυπτό του Κώστα Βαρώτσου, που τιμά τους 121.000 νεκρούς που έπεσαν για την ελευθερία της Ελλάδας.

Σημείωσε ότι «πρέπει να ολοκληρωθεί η όψη του κτηρίου, καθώς και το εσωτερικό του, ώστε να αντικατοπτρίζει πλήρως το νόημα της αλλαγής στην εξωτερική του μορφή».

«Η υπεράσπιση της πατρίδας παραμένει απόλυτη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Βρισκόμαστε σε εξέλιξη του πιο φιλόδοξου προγράμματος εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων στην ιστορία τους, με δεσμευμένους πόρους που ξεπερνούν τα 28 δισεκατομμύρια ευρώ για την επόμενη 12ετία».

«Ήδη έχουμε ενισχύσει την αεροπορία μας με αναβαθμισμένα Rafale και F-16 Viper, ενώ σύντομα θα ενταχθούν και τα F-35, προσδίδοντας στρατηγική αποτρεπτική υπεροχή. Το Πολεμικό Ναυτικό εκσυγχρονίζεται με τις φρεγάτες Belharra, ενώ προωθούνται και πολλά μη επανδρωμένα μέσα. Οι Ένοπλες Δυνάμεις ενδυναμώνονται και εκσυγχρονίζονται όσο ποτέ άλλοτε».

Η νέα βιοκλιματική πρόσοψη φέρει την καλλιτεχνική υπογραφή του διεθνούς φήμης γλύπτη και καθηγητή Κωνσταντίνου Βαρώτσου, ενώ παράλληλα βρίσκεται υπό ανέγερση το κτήριο Κυβερνοπολέμου.

Την παρουσίαση της εκδήλωσης ανέλαβαν η Άντζελα Γκερέκου και ο Άκης Σακελλαρίου. Η τελετή ξεκίνησε με τον Ακάθιστο Ύμνο από παιδική χορωδία, ακολούθησε η ερμηνεία του Άγγελου Παπαδημητρίου με το τραγούδι «Της Ελλάδος τα Παιδιά», ενώ χορευτικές παραστάσεις από ηθοποιούς συμπλήρωσαν την αφήγηση των παρουσιαστών. Στη συνέχεια, ο Μανώλης Μητσιάς ερμήνευσε το «Μητέρα κι αδελφή».