Στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα πραγματοποιηθεί σήμερα (29/10) η εκδήλωση για τα εγκαίνια της νέας βιοκλιματικής πρόσοψης του Πενταγώνου, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια.

Παρά το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός έχει προσβληθεί από κορωνοϊό, θα παραβρεθεί κανονικά στην εκδήλωση και θα πραγματοποιήσει την προγραμματισμένη ομιλία του στην τελετή.

Δείτε σχετικό βίντεο του Orange Press Agency από την άφιξη του πρωθυπουργού:

Η νέα πρόσοψη του κτηρίου φέρει την καλλιτεχνική υπογραφή του διεθνούς φήμης γλύπτη και καθηγητή Κωνσταντίνου Βαρώτσου, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη και η ανέγερση του κτηρίου Κυβερνοπολέμου, το οποίο θα στεγάσει τις νέες υποδομές του Υπουργείου.

Πρόκειται για την πρώτη τόσο μεγάλης κλίμακας παρέμβαση στο Πεντάγωνο από το 1977, με τις εργασίες στο εσωτερικό του συγκροτήματος να ξεκινούν αμέσως μετά τη σημερινή τελετή. Το κτήριο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, που άρχισε να κατασκευάζεται το 1952, αναμένεται να αποκτήσει σύγχρονη και ενεργειακά αποδοτική μορφή.

Το έργο αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας, καθώς η νέα όψη του κτηρίου είναι ορατή από τη Λεωφόρο Μεσογείων - μία από τις πιο κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στρατιωτικών και απόστρατων

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν αυτή την ώρα στην πλατεία Ενόπλων Δυνάμεων, απέναντι από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Ομοσπονδίες και Ενώσεις εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών, αντιδρώντας στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου, όπως μεταδίδει το Orange Press Agency.



Με κεντρικό σύνθημα «όχι στο πολυνομοσχέδιο διάλυσης των Ενόπλων Δυνάμεων. Όχι στο Σώμα Υπαξιωματικών!», οι συγκεντρωμένοι ζητούν την οριστική απόσυρσή του, κλιμακώνοντας τις αντιδράσεις τους μετά και την προηγούμενη μεγάλη κινητοποίηση που είχαν πραγματοποιήσει στις 11 Οκτωβρίου.





Η διαμαρτυρία πραγματοποιείται λίγη ώρα πριν από την προγραμματισμένη, για τις 6 το απόγευμα, εκδήλωση για την παρουσίαση-εγκαίνια της νέας βιοκλιματικής όψης του κεντρικού κτιρίου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, επί της Μεσογείων.



Η απόφαση για τη σημερινή παράσταση διαμαρτυρίας ελήφθη σε σύσκεψη των φορέων στις 21 Οκτωβρίου, όπου και επαναβεβαίωσαν την αποφασιστικότητά τους να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις μέχρι την τελική απόσυρση του νομοσχεδίου.