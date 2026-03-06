Μητσοτάκης σε Νατσιό: «Η χώρα μας, μια ειρηνική δύναμη, ασφάλειας και σταθερότητας σε μια ταραγμένη περιοχή»

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο γραφείο του στη Βουλή με τον Πρόεδρο του κόμματος «Νίκη» Δημήτρη Νατσιό, προκειμένου να τον ενημερώσει, μετά από αίτημά του, για τις εξελίξεις στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Κατά την έναρξη της συνάντησης, ο Πρωθυπουργός και ο κ. Νατσιός είχαν τον ακόλουθο διάλογο:

Συγκεκριμένα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε: «Σας ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μου για μια κατ’ ιδίαν ενημέρωση για τις πολύ σημαντικές εξελίξεις στη ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Θα ήθελα να επαναλάβω και δημόσια αυτά τα οποία είπα και πριν από λίγες μέρες στη Βουλή. Η χώρα μας είναι μία ειρηνική δύναμη ασφάλειας και σταθερότητας σε μία εξαιρετικά ταραγμένη περιοχή.

Πρώτη μας υποχρέωση, προφανώς, ήταν να συνδράμουμε στον Ελληνισμό της Κύπρου, παρέχοντας στην Κύπρο την αντιαεροπορική και αντιπυραυλική προστασία την οποία αυτή την εποχή χρειάζεται. Ήμασταν οι πρώτοι που το κάναμε, ακολούθησαν και πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αναδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο και την ευρωπαϊκή διάσταση αυτής της πρωτοβουλίας.

Και βέβαια, θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στις εξαιρετικά σύνθετες προσπάθειες επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών οι οποίοι βρέθηκαν εγκλωβισμένοι σε πολλές διαφορετικές χώρες του Κόλπου. Όπως ξέρετε, ήδη αρκετές πτήσεις έχουν επιστρέψει στην πατρίδα μας. Δρομολογούνται και άλλες.

Θέλω να ευχαριστήσω τα στελέχη του Υπουργείου Εξωτερικών και ειδικά τις κατά τόπους Πρεσβείες και Προξενικές Αρχές, διότι σε εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες κατάφεραν και οργάνωσαν μία πολύ σύνθετη αποστολή. Αύριο θα υπάρχει μία πτήση με πολύ μεγάλο αεροσκάφος από το Ντουμπάι και καλώ τους Έλληνες οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην ευρύτερη περιοχή των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, εφόσον το επιθυμούν, να επικοινωνήσουν με το Υπουργείο Εξωτερικών και με την κατά τόπους Πρεσβεία εάν επιθυμούν να επιστρέψουν», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.