Μητσοτάκης σε Τασούλα: «Να αποφύγουμε τα χειρότερα στις σχέσεις ΕΕ - ΗΠΑ»

Πραγματοποιήθηκε η σήμερα η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο και ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο μεταξύ άλλων για «νέα ταραγμένων θαλασσών».

Συγκεκριμένα, δήλωσε ασπευθυνόμενος στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας: «Σας φέρνω νέα ταραγμένων θαλασσών - Το 2026 μπήκε με πρωτοφανείς διεθνείς γεωπολιτικές και γεωοικονομικές προκλήσεις - Αμφισβητούνται βασικές σταθερές στις οποίες οικοδομήθηκε η μεταπολεμική ειρήνη και ευημερία

Να πρυτανεύσει η λογική και ο διάλογος για να αποφύγουμε τα χειρότερα στις σχέσεις Ε.Ε.-ΗΠΑ

Η Ελλάδα έχει στρατηγικές σχέσεις με ΗΠΑ, αλλά είναι και μέλος της ΕΕ – έχουμε αγωνιστεί για την υπεράσπιση πολυμέρειας και Διεθνούς Δικαίου

Σε αυτό το περιβάλλον πρώτο το συμφέρον της Πατρίδας – Εθνική προτεραιότητα η ενίσχυση των ΕΔ και η αποτρεπτική μας ικανότητα».

Μητσοτάκης: «Ελπίζω ότι στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ήνωμένων Πολιτειών θα πρυτανεύσει τελικά η λογική»

Αναλυτικότερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε στο προεδρικό Μέγαρο: «Αύριο αναχωρώ για ένα κύκλο διεθνών επαφών θα βρεθώ πρώτα στο Νταβός και μετά στις Βρυξέλλες για ένα έκτακτο ευρωπαϊκό συμβούλιο.

Μερικές φορές την ιστορικότητα των στιγμών δεν την αντιλαμβανόμαστε τη στιγμή που εξελίσσονται τα γεγονότα. Αλλά με κάποια χρονική απόσταση. Πιστεύω όμως ότι πράγματι το 2026 μπήκε με πρωτοφανείς προκλήσεις για το διεθνές γεωπολιτικό και οικονομικό πλαίσιο όπως αυτό οικοδομήθηκε ουσιαστικά μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.

Δεν πρέπει να έχουμε αυταπάτες. Αυτή τη στιγμή αμφισβητούται βασικές σταθερές επάνω στις οποίες οικοδομήθηκε η μεταπολεμική ειρήνη και η ευημερία.

Σε αυτές τις στιγμές πρόκλησης πρώτα και πάνω από όλα πρέπει να πρυτανεύσει η λογική, ο διάλογος, οι ανοιχτοί δίαυλοι επικοινωνίας έτσι ώστε να αποφύγουμε τα χειρότερα ειδικά όσον αφορά στη σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Ελλάδα έχει στρατηγικές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μία χώρα που συμμετέχει ως μη μόνιμο μέλος στο συμβούλιο ασφαλείας και μία χώρα που έχει αγωνιστεί να υπερασπιστεί την πολυμέρεια, το διεθνές δίκαιο ως το μόνο σημείο αναφοράς για την επίλυση διαφορών και δεν θα αποστούμε από αυτή τη θέση.

Σε αυτό το περίπλοκο διεθνές περιβάλλον πρώτα και πάνω από όλα είναι το συμφέρον της πατρίδας μας και η ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων. Η ισχυρή αποτρεπτική ικανότητα της πατρίδας μας ανάγεται πια σε πρώτη πολιτική και εθνική προτεραιότητα.

Η Ελλάδα να μπορεί να προβάλει ως ένας πυλώνας σταθερότητας, ασφάλειας, αλλά και περιφερειακής ισχύος σε μία ταραγμένη γειτονιά

Ελπίζω ότι στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ήνωμένων Πολιτειών θα πρυτανεύσει τελικά η λογική. Ότι δεν θα διαβούμε τον Ρουβίκωνα ως προς κινήσεις που μπορεί να γίνουν από τις οποίες δεν θα μπορεί να υπάρχει εύκολα επιστροφή...

Αυτά τα θέματα θα συζητήσουμε στο Νταβός και στις Βρυξέλλες και στον Νταβός έχουμε την ευκαιρία να προβάλουμε και τις επιτυχίες της χώρας στον τομέα της οικονομίας...

Υπάρχει μια καθολική αναγνώριση της προόδου που η χώρα έχει πετύχει τα τελευταία χρόνια...



Οι επενδύσεις είναι κρίσιμες για να συνεχίσουμε την πορεία προόδου. Το 2025 ήταν χρόνια ρεκόρ στην προσέλκυση επενδύσεων...

Σε ταραγμένες θάλασσες, το σκαρί της πατρίδας πρέπει να είναι ασφαλές, αλλά να έχει και σταθερή πορεία προς την πρόοδο, τη σταθερότητα και την ασφάλεια», ανέφερε.

Τασούλας σε Μητσοτάκη: «Είναι πράγματι ταραγμένες οι θάλασσες»

Με τη σειρά του ο Κωσνταντίνος Τασούλας ανέφερε απευθυνόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη: «Μου δώσατε σε πρόλογο αυτά που θα σας απασχολήσουν τις επόμενες ημέρες. Είναι πράγματι ταραγμένες οι θάλασσες.

Η χώρα μας είναι εξειδικευμένη στην αντιμετώπιση θαλασσοταραχών και έχει σημασία και το ποιος κρατάει το πηδάλιο σε αυτήν την φάση είστε πρωθυπουργός της ελλάδας οφείλεται ένα πράξετε σύμφωνα με τα συμφέροντα της χώρας μέσα σε αυτή την ταραγμένη περίοδο

Προφανώς δεν θέλουμε να διαταράξουμε τη σχέση μας με τις ηνωμένες πολιτείες η ελλάδα ακολουθεί τους κανόνες του διεθνούς δικαίου και επιδιώκει την επέδωση της φιλίας μεταξύ των λαών.

Δεν είστε ακτιβιστής αυτή τη στιγμή και δεν παραδίδεται μαθήματα διεθνών σχέσεων. Π[ροασπίζετε τα συμφέροντα της χώρας σε μία φάση ακμής. Θα μετατοπιστούνε εντελώς όλες οι παραδοχές που ίσκισαν μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο επάνω στις οποίες χτίστηκε το οικοδόμημα αυτό που λέγεται ευρώ-ατλάβισμός ή θα γίνει το άλμα προς το κενό με άγνωστες αλλά σίγουρα όχι θετικές συνέπειες.

Η Ευρώπη θα πρέπει να έχει στιβαρό λόγο υποστήριξη συνέχεια στον ευρώ ατλαντικών σχέσεων υποστήριξης της ταινίες σχέσης των ευρώ ατλαντικών κρατών και η ελλάδα δεν μπορεί να απέχει από αυτό

Μέσα σε αυτή την τρικυμία... τα γεγονότα εξελίσσονται τα γεγονότα επιδεινώνονται έχει σημασία η Ελλάδα να προσέχει πολύ τη δύναμή της την ισχύος της.

Αυτό που υποδεχτήκαμε στο σαρωνικό την φρεγάτα Κίμων ενδυναμώνει αφάνταστα την αποτρεπτική δύναμη της χώρας και στέλνει μήνυμα ότι είμαστε αποφασισμένοι είτε με πολλούς είτε μόνοι μας να υπερασπίσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα να υπερασπίσουμε την κυριαρχία μας

Η Eλλάδα ανταποκρίνεται στο κάλεσμα των πονηρών καιρών διαφυλάσσει την ισχύτης προστατεύει τη συμμαχίες της αντιλαμβανόμενη χωρίς αφέλειες και αρωματισμούς την κρισιμότητα των καιρών.

Η Eλλάδα θα δώσει το στίγμα ότι ναι μεν πρέπει η σχέσεις να μην διαταραχθούν με την Αμερική αλλά και ότι δεν μπορεί η Ευρώπη να απεμβολήσει όλο το οικοδόμημα το οποίο χτίστηκε και ισχύει τις τελευταίες δεκαετίες.



Πάνω στον οποίο πλάσαμε το μύθο της ζωής μας, δημιουργήσαμε έναν τρόπο ζωής και πρέπει να συνεχιστεί. Και είμαι βέβαιος ότι θα επικρατήσει η λογική και δεν θα γίνει το άλμα στο κενό που θα έχει απρόβλεπτες συνέπειες».