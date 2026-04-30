Μητσοτάκης στα εγκαίνια του πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Αθήνα: «Η πρόοδος έρχεται με γνώση και σχέδιο»

Στην εκδήλωση για τα εγκαίνια του παραρτήματος του πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Αθήνα βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης (30/04) ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εκφράζοντας την χαρά και συγκίνησή του.

«Όταν αποφασίσαμε να κάνουμε το μεγάλο βήμα και να καθιερώσουμε νομοθετικά την δυνατότητα ίδρυσης παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων στη χώρα μας, ισότιμων με τα ελληνικά δημόσια ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, είχαμε πάντα στο νου μας σύγχρονες μονάδες εξαιρετικά υψηλών ακαδημαϊκών προδιαγραφών, με άρτιες υποδομές, με φροντίδα για τους φοιτητές, με σπουδές συνδεδεμένες με την εργασία, με τη ματιά να στρέφεται όχι στο παρόν, αλλά στο μέλλον και στις κοσμογονικές αλλαγές που η τεχνητή νοημοσύνη φέρνει ήδη όχι μόνο στην εκπαίδευση αλλά και στην ζωή μας.

Με άλλα λόγια, είχαμε στο μυαλό μας τριτοβάθμια ιδρύματα τα οποία θα ήταν ανοιχτά στον κόσμο και ευθυγραμμισμένα με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της εποχής μας» τόνισε ο πρωθυπουργός, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Σκοπός μας ήταν να δίνονται πλέον πολύ περισσότερες επιλογές στους νέους, οι οποίοι επιθυμούν να σπουδάσουν και δεν θέλουν ή δεν μπορούν να πάνε στο εξωτερικό, αλλά φυσικά και να μπορέσουμε να μετατρέψουμε την πατρίδα μας σε ένα περιφερειακό, γιατί όχι, ας σκεφτούμε πιο φιλόδοξα, σε ένα παγκόσμιο εκπαιδευτικό κέντρο, με ξένους φοιτητές οι οποίοι θα μπορούν να έρχονται να σπουδάζουν εδώ, σε πρώτη φάση από τα Βαλκάνια, από την Ευρώπη, από τη Μέση Ανατολή, αύριο όμως από την Ινδία, από τις ΗΠΑ, από την Άπω Ανατολή, από την Αφρική. Στελέχη τα οποία υπό προϋποθέσεις θα μπορούσαν να εκπαιδευτούν εδώ και γιατί όχι στη συνέχεια να εργαστούν και στην πατρίδα μας και να ενισχύσουν την εθνική οικονομία» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Στην συνέχεια υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση δεν έκανε πίσω στις αγκυλώσεις της αντιπολίτευσης που δυστυχώς προκαλεί συνέχεια δυσκολίες, όπως είπε, εκεί που διαμορφώνονται μεγάλες ευκαιρίες.

«Συνεχίζοντας δυστυχώς μια ρητορική της δεκαετίας του 1980, αντί να στρέψουμε όλοι μαζί το βλέμμα μας στην Ελλάδα του 2030. Η πρόοδος όμως, δεν έρχεται με την καθήλωση στο χθες, αλλά με γνώση, σχέδιο και με γρήγορο βηματισμό στον δρόμο του αύριο» ανέφερε.

Ολοκληρώνοντας τον χαιρετισμό ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην αναθεώρηση του άρθρου 16 λέγοντας: «Έχει γίνει ένα σημαντικό βήμα, αλλά πρέπει να ακολουθήσει ένα ακόμα, το οποίο και θα σφραγίσει την θεσμική, την απόλυτη θεσμική κατοχύρωση τέτοιων πρωτοβουλιών στη πατρίδα μας και αναφέρομαι στην αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος».

«Όπως ίσως γνωρίζετε, κύριε Πρόεδρε, η Ελλάδα αποτελεί μια ευρωπαϊκή εξαίρεση ως προς τους αυστηρούς συνταγματικούς περιορισμούς που θέτει για την παροχή υπηρεσιών ανώτατης εκπαίδευσης. Έχει έρθει πια η ώρα να κάνουμε πράξη αυτό το οποίο συζητιέται εδώ και πολλές δεκαετίες, στα πλαίσια μιας συνταγματικής αναθεώρησης, η οποία θα ξεκινήσει τους επόμενους μήνες.

Να κρίνουμε αναθεωρητέο το άρθρο 16 ώστε να μην υπάρχει πια κανένα θεσμικό ερωτηματικό για την λειτουργία τέτοιων ιδρυμάτων και στην πατρίδα μας» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.