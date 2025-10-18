Μητσοτάκης σε Μελίσσια και Πεντέλη: «Προσπαθούμε κάθε μέρα για μέτρα στήριξης για την ακρίβεια»

Στα Μελίσσια βρέθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συναντηθεί με πολίτες της περιοχής, ενώ νωρίτερα είχε επισκεφθεί και περιοχή που κάηκε στη μεγάλη πυρκαγιά του 2024 στην Πεντέλη και τώρα αναδασώθηκε.

«Προσπαθούμε κάθε μέρα για μέτρα στήριξης των νοικοκυριών στο μεγάλο πρόβλημα της ακρίβειας. Εξαγγέλλουμε μέτρα στήριξης μέσα από μειώσεις φόρων και αυξήσεις επενδύσεων όταν οι πιο πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες φόρους και κόβουν επιδόματα» είπε ο πρωθυπουργός για το θέμα της ακρίβειας στους πολίτες των Μελισσίων.

Νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επισκεφθεί περιοχή στην Πεντέλη όπου έγινε αναδάσωση μετά την μεγάλη φωτιά τον Αύγουστο του 2024 καθώς και το κλειστό γυμναστήριο της περιοχής, το οποίο ανακατασκευάστηκε με βελτιωμένες εγκαταστάσεις μετά τις σοβαρές φθορές που υπέστη από την πυρκαγιά

Ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε από τον Γενικό Διευθυντή Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ευάγγελο Γκουντούφα για την πορεία των εργασιών φύτευσης συνολικά 990.000 δενδρυλλίων στην περιοχή της Νέας Πεντέλης προκειμένου να υποστηριχθεί η διαδικασία φυσικής αναδάσωσης, ενώ είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους εργαζόμενους στο συνεργείο αναδάσωσης και κατοίκους της περιοχής. Οι εργασίες χρηματοδοτούνται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης τον Ιούνιο 2026.

Ο κ. Γκουντούφας ενημέρωσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και για τη συνολική πορεία των εργασιών αναδάσωσης στην Αττική, όπου προχωρά με ταχείς ρυθμούς πρόγραμμα φύτευσης 2.500.000 δενδρυλλίων συνολικά για την αναγέννηση των δασών της Περιφέρειας.

«Γίνεται μία πολύ σπουδαία δουλειά από το Υπουργείο και από τους συναρμόδιους φορείς να προχωρούμε σε καλά σχεδιασμένες αναδασώσεις στις περιοχές εκείνες όπου πρέπει να βοηθήσουμε τη φύση, ώστε το δάσος να μπορέσει να ανακάμψει. Νομίζω ότι είναι και πολύ σημαντικό ότι αυτά τα έργα χρηματοδοτούνται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης», επισήμανε σε δήλωσή του ο Πρωθυπουργός και προσέθεσε:

«Η φετινή αντιπυρική περίοδος κλείνει, πια, με στατιστικά στοιχεία τα οποία μας δείχνουν ότι τα καταφέραμε σίγουρα πολύ καλύτερα από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, σε ένα εξαιρετικά δύσκολο καλοκαίρι όπου στην Ευρώπη κάηκαν εκτάσεις συνολικά υπερτριπλάσιες του μέσου όρου. Εμείς βρεθήκαμε στον μέσο όρο των καμένων εκτάσεων. Επίσης να επισημάνω ότι χάσαμε ελάχιστα δάση από τις φετινές πυρκαγιές».

«Και βέβαια ένας από τους λόγους που βήμα-βήμα τα καταφέρνουμε καλύτερα είναι και η μεγάλη έμφαση που δίνουμε στην πρόληψη. Το πρόγραμμα Antinero έχει διαθέσει παραπάνω από 600 εκατομμύρια σε δράσεις καθαρισμού, διάνοιξης αντιπυρικών ζωνών, αποκατάστασης αγροτικής οδοποιίας», συνέχισε.

Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε πως: «Ξέρουμε ότι πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τις φωτιές. Ξέρουμε ότι η κλιματική κρίση είναι πια παρούσα. Είναι ένα πρόβλημα του παρόντος και όχι του μέλλοντος και αυτό μας υποχρεώνει να γινόμαστε συνέχεια και εμείς καλύτεροι. Οπότε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον θα επισκεφτώ και πάλι την περιοχή όταν θα ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος της τεχνητής αναδάσωσης.

«Συνεχίζουμε σε αυτή την κατεύθυνση, φυτεύοντας, όχι όπως το κάναμε στο παρελθόν μόνο πεύκα, αλλά άλλα φυτά τα οποία θα δημιουργήσουν ένα πολύ όμορφο μεικτό δάσος το οποίο ευχόμαστε και ελπίζουμε να το χαρούν τα παιδιά μας» κατέληξε ο πρωθυπουργός.

Μητσοτάκης: «Φτιάξαμε το Κλειστό Γυμναστήριο καλύτερο από ό,τι ήταν πριν και συνεχίζουμε»

Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Κλειστό Γυμναστήριο Νέας Πεντέλης, το οποίο ανακατασκευάστηκε πλήρως, με χορηγία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, και έχει παραδοθεί ήδη στους κατοίκους

Ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε από τη Δήμαρχο Πεντέλης Νατάσσα Κοσμοπούλου στις νέες εγκαταστάσεις και είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τα παιδιά που προπονούνταν στο γυμναστήριο.

«Είχα επισκεφθεί και πάλι την περιοχή αμέσως μετά την καταστροφική πυρκαγιά του περασμένου Αυγούστου. Τότε είχα δεσμευτεί ότι θα κινήσουμε γη και ουρανό έτσι ώστε η αποκατάσταση των ζημιών να γίνει όσο το δυνατόν πιο σύντομα και είχα δεσμευτεί, μάλιστα, ότι το πρώτο μεγάλο έργο το οποίο θα παραδώσουμε είναι το ανακατασκευασμένο κλειστό γυμναστήριο», δήλωσε ο πρωθυπουργός.

«Οπότε, μέσα από αυτή τη φωτιά που έκανε τόσο μεγάλη ζημιά, τουλάχιστον μας δόθηκε η ευκαιρία να φτιάξουμε το κλειστό γυμναστήριο πολύ καλύτερο από ό,τι ήταν πριν, και προφανώς συνεχίζουμε», δήλωσε ο Πρωθυπουργός.