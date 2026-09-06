Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: «Εκλογές το 2027 - Δεν φταίει η ΝΔ για το ότι δεν διαφαίνεται κυβέρνηση συνεργασίας»

Συνέντευξη Τύπου εφ ' όλης της ύλης έδωσε στους εκπροσώπους των ΜΜΕ όλης της χώρας ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ.

Μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός ρωτήθηκε για τα μέτρα που εξήγγειλε στη χθεσινή του ομιλία, ενώ επιτέθηκε στην αντιπολίτευση σχετικά με τα διάφορα πολιτικά προγράμματα που παρουσιάζει, τονίζοντας ότι το πρόγραμμα της ΝΔ είναι κοστολογημένο.

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Ο πρωθυπουργός, σε ερώτηση τι θα κάνει τη Δευτέρα μετά τις εκλογές εφόσον δεν έχει αυτοδυναμία, είπε: «Επιχείρησα και χθες να εξηγήσω με απλά λόγια τα σημαντικά πολιτικά διλήμματα των επόμενων εκλογών. Θύμισα ότι την 1η Ιουλίου 2027 η χώρα μας αναλαμβάνει την προεδρία της ΕΕ, μια πολύ σημαντική ευθύνη και προφανώς θα πρέπει να έχει κυβέρνηση.

Οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι οι πιο κατάλληλα εξοπλισμένες και δεν εγκλωβίζονται σε παζάρια. Η άποψή μου, η πίστη μου για την ανάγκη η χώρα να έχει αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι διατυπωμένη. Σεβόμαστε και τιμούμε την ετυμηγορία του ελληνικού λαού.

Εγώ οφείλω να εξηγήσω τι θα μπορούσε να συμβεί στην περίπτωση που η χώρα δεν έχει κυβέρνηση μετά από τις επόμενες εκλογές. Αν οδηγηθούμε σε υπηρεσιακή κυβέρνηση, δεν ξέρω αν αυτό είναι το καλύτερο σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Κυρίαρχος ο ελληνικός λαός, αυτός θα αποφασίσει.

Το γεγονός ότι σήμερα δεν διαφαίνεται κάποια κυβέρνηση συνεργασίας, δεν οφείλεται στη ΝΔ αλλά σε άλλα κόμματα που έχουν αποκλείσει και με συνεδριακές αποφάσεις τη δυνατότητα συνεργασίας με τη ΝΔ. Να ρωτήσετε αυτά τα κόμματα.

Να θυμίσω ότι σε όλους ότι πριν τις εκλογές του 2023 δεν υπήρχε δημοσκόπηση που να έδειχνε τη ΝΔ πάνω από 35-36% και η ΝΔ πήρε 41%. Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός, είναι η μόνη πολιτική λύση ώστε η χώρα να έχει σταθερή κυβέρνηση την επόμενη ημέρα».

«Είχα την εντύπωση ότι η αντιπολίτευση στοχεύει να είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές»

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις δημοσκοπήσεις και το ότι οι πολλοί πολίτες θεωρούν ότι η χώρα πάει σε λάθος κατεύθυνση και τον λόγο που ζητά τρίτη θητεία, ο κ. Μητσοτάκης απάντησε με χιούμορ λέγοντας «είχα την εντύπωση ότι η αντιπολίτευση στοχεύει να είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές».

Είπε πως θεωρεί ότι εξήγησε μέσω της χθεσινής του ομιλίας γιατί θα διεκδικήσει μια τρίτη θητεία, γιατί πρέπει να έχει σταθερό τιμόνι απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις επισημαίνοντας πως το ερώτημα είναι ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση έχει την εμπειρία και τη δυνατότητα να διαχειριστεί αυτό το πολύ περίπλοκο διεθνές περιβάλλον.

«Εξήγησα επίσης ότι για μένα μια ενδεχόμενη νέα τετραετία δεν θα ήταν μία εντολή να συνεχίσουμε "μία από τα ίδια". Πιστεύω ότι κι εγώ έχω μάθει από τα δικά μας λάθη, πιστεύω ότι η χώρα πρέπει να προχωρήσει ακόμα πιο γρήγορα κι ακόμα πιο τολμηρά σε μεγάλες μεταρρυθμίσεις», είπε.

«Έχω αποδείξει ότι δεν φοβάμαι τις συγκρούσεις όποτε κρίνω ότι αυτές είναι απαραίτητες προκειμένου να υπηρετηθεί μία πολιτική, η οποία τελικά ωφελεί τους πολλούς και νομίζω ότι όταν κάποιος έχει διατελέσει για αρκετά χρόνια πρωθυπουργός πρέπει να αντιμετωπίζει κάθε εκλογική αναμέτρηση με ακόμα μεγαλύτερη σεμνότητα», συμπλήρωσε.

Ο πρωθυπουργός πρόσθεσε: «Ήμασταν συνεπείς σε αυτά τα οποία είπαμε κι ενώ δεν σε ψηφίζει κάποιος γι αυτά που έχεις κάνει αλλά γι αυτά που θα κάνεις, αναμφίβολα αυτή είναι μια σφραγίδα σε ένα διαβατήριο αξιοπιστίας».

«Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο χρόνος δουλεύει υπέρ των κομμάτων της αντιπολίτευσης αλλά υπάρχει χρόνος μέχρι τις εκλογές να αναπτύξουν όλοι τα προγράμματά τους», συμπλήρωσε.