Μητσοτάκης στη MED9: «Έρχονται απειλές και από τον νότο, χρειαζόμαστε άμυνα 360 μοιρών»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου μετά τη Σύνοδο της ΜΕD9, στάθηκε στην ανάγκη μιας συνολικής προστασίας τόσο των ανατολικών όσο και των νότιων συνόρων της ΕΕ, και μιας ασπίδας 360 μοιρών μέσα από κοινά έργα.

Σχετικά πάλι με τα ενεργειακά ζητήματα, προέταξε την ανάγκη να υπάρξει συνεργασία των 27, τόσο όσον αφορά στην ολοκλήρωση των επενδύσεων όσο και στην ολοκλήρωση των διασυνδέσεων.

«Πιστεύω ότι υπάρχει μια γενική αναγνώριση ότι πρέπει να προχωρήσουμε πιο γρήγορα όσον αφορά στην οικοδόμηση μιας κοινής ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας, ότι εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε, ιδίως οι χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης, τιμές που είναι σημαντικά υψηλότερες από αυτές που πληρώνουν άλλα κράτη μέλη», ανέφερε.

Μητσοτάκης: «Χρειαζόμαστε προσέγιση 360 μοιρών»

Όσον αφορά την απανθρακοποίηση, ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι διαισθάνεται μία γενική κατανόηση στο ζήτημα αυτό, μεταξύ των 9 ηγετών που συμμετείχαν στην Σύνοδο.

Συγκεκριμένα ανέφερε «Είχαμε ενδιαφέρουσες συζητήσεις όσον αφορά στην απανθρακοποίηση, ενόψει της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί σε λίγες ημέρες.

Έχω την αίσθηση ότι υπάρχει μια γενική κατανόηση μεταξύ των εννέα μας ότι πρέπει να βρούμε μία ισορροπία ως προς τους φιλόδοξους στόχους απανθρακοποίησης που έχουμε θέσει, με ισότιμη έμφαση στην κοινωνική συνοχή και την ανταγωνιστικότητα, και ότι θα χρειαστούμε μεγαλύτερη ευελιξία για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων που έχουμε θέσει ως Ευρωπαϊκή Ένωση».

Αναφορικά δε με την της άμυνα, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε, «Ήταν ένα θέμα που μας απασχόλησε και στην πρόσφατη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ασφαλώς, αυτή τη στιγμή οι προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ορθώς στραμμένες προς τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Αλλά πιστεύω ότι όλοι στηρίζουμε μία προσέγγιση 360 μοιρών όταν μιλάμε για την ευρωπαϊκή άμυνα.

Όταν εξετάζουμε νέα έργα κοινού ενδιαφέροντος που σκεφτόμαστε να προωθήσουμε ως ΕΕ, είτε πρόκειται για ένα "τείχος" κατά των drones, είτε για μια αντιπυραυλική ασπίδα, πρέπει να έχουμε επίγνωση του γεγονότος ότι μελλοντικές απειλές ενδέχεται να μην προέλθουν κατ’ ανάγκη από τα ανατολικά, αλλά και από τον νότο».

«Πιστεύω ότι είμαστε πλήρως ενωμένοι στο να διασφαλίζουμε ότι τα ευρωπαϊκά σύνορα στο σύνολό τους είναι εξίσου προστατευμένα και ότι κάθε καινούργια ευρωπαϊκή δυνατότητα θα προστατεύει όλα τα κράτη μέλη, ιδίως εκείνα που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης», κατέληξε ο Πρωθυπουργός.