Μητσοτάκης στη νέα γραμμή παραγωγής της Coca-Cola 3Ε: «Η απόδειξη της σημασίας της πολιτικής σταθερότητας»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρευρέθηκε στα εγκαίνια της νέας γραμμής παραγωγής της Coca-Cola 3Ε, αναφερόμενος στην επιχειρηματική αυτή τομή ως «απόδειξη της σημασίας που έχει η πολιτική σταθερότητα».
Ανέφερε επιπλέον ο πρωθυπουργός, πως ήταν «Πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να στρέψει τα κίνητρα του αναπτυξιακού νόμου προς τη βιομηχανία και προς τη μεταποίηση».
Υπογράμμισε από την άλλη πως «Στους εργαζόμενους οφείλετε την επιτυχία σας, πρέπει να επενδύετε στην κατάρτισή τους και να προσφέρετε διαρκώς καλύτερες αμοιβές και ευκαιρίες εξέλιξης για όλους».
