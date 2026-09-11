Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στο 2ο δημοτικό Άνω Λιοσίων, για την τέλεση του καθιερωμένου αγιασμού στο «πρώτο κουδούνι» της σχολικής χρονιάς.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε με μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, ενώ αντάλλαξε ευχές για μια δημιουργική σχολική χρονιά. Επιπλέον ανέφερε πως το συγκεκριμένο σχολείο ανήκει σε ένα από τα 240 σχολεία που ανακατασκευάστηκαν μέσω της δωρεάς της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

«Ελπίζουμε του χρόνου τέτοια εποχή να έχουμε ξεπεράσει τα 1000 σχολεία», συμπλήρωσε.

Ο Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε από τη Διευθύντρια του σχολείου Ζαχαρούλα Λιάκου στις ανακαινισμένες αίθουσες διδασκαλίες, εξοπλισμένες με διαδραστικούς πίνακες, στους νέους χώρους υγιεινής και στις αναβαθμισμένες αθλητικές εγκαταστάσεις, που περιλαμβάνουν γήπεδο μπάσκετ και βόλεϊ.

Μετά την ξενάγηση στις εγκαταστάσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολούθησε την τελετή αγιασμού, χοροστατούντος του Αρχιερατικού Επιτρόπου Φυλής και Αχαρνών, Πατήρ Τίτου.

Οι εργασίες στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων, στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», υλοποιήθηκαν με τη δωρεά των τραπεζών Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς. Αμέσως μετά, απευθυνόμενος σε γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς, ο Πρωθυπουργός σημείωσε: «Καλή σχολική χρονιά, να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου. Κυρία Διευθύντρια, κ. Δήμαρχε, φίλες και φίλοι, με πολύ μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα μαζί σας εδώ, στο 2ο Δημοτικό Σχολείο στα Άνω Λιόσια. Είναι ένα από τα 240 σχολεία σε ολόκληρη την επικράτεια τα οποία ανακατασκευάστηκαν πλήρως μέσω της δωρεάς της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, στα πλαίσια του προγράμματος “Μαριέττας Γιαννάκου”.

Μαζί με τα σχολεία τα οποία ανακαινίσαμε πέρυσι, πλησιάζουμε τα 700 και ελπίζουμε του χρόνου τέτοια εποχή να έχουμε ξεπεράσει τα 1.000. Αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι αξίζετε το καλύτερο. Αξίζετε ένα πλήρως ανακαινισμένο σχολείο, προσβάσιμο, όμορφο, ασφαλές, με ωραίους χώρους άθλησης. Να ευχηθώ από καρδιάς σε εσάς, στους γονείς, στους δασκάλους και στις δασκάλες σας μια καλή σχολική χρονιά.

Τα είπε καλά ο κ. Δήμαρχος, να ακούτε τις δασκάλες και τους δασκάλους σας, να ακούτε τους γονείς σας. Εύχομαι από καρδιάς ό,τι καλύτερο και του χρόνου με ακόμα περισσότερα ανακαινισμένα σχολεία σε ολόκληρη την επικράτεια. Να είστε καλά, καλή χρονιά». Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Γιώργος Ζανιάς σημείωσε από την πλευρά του: «Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που βρισκόμαστε σε ένα ακόμα σχολείο, το οποίο ανακαινίστηκε ριζικά, το συγκεκριμένο, στο προγραμμα “Μαριέττα Γιαννάκου”, με τη δωρεά των τεσσάρων τραπεζών. Να ευχηθούμε σε όλους να έχουμε μία καλή σχολική χρονιά».

Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το γειτονικό νηπιαγωγείο, όπου ευχήθηκε στους μικρούς μαθητές και τους εκπαιδευτικούς καλή αρχή και καλή σχολική χρονιά.

Στις 11.00 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO Khaled El-Enany. Το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Καστελλόριζο.

Το πρωί του Σαββάτου ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Μεγίστης Νικόλαο Ασβέστη και στη συνέχεια θα επισκεφθεί έργα και υποδομές στο νησί. Την Κυριακή ο Πρωθυπουργός θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του Καστελλόριζου.