Μητσοτάκης: Στο Βέλγιο θα μεταβεί ο πρωθυπουργός για την άτυπη Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είναι προγραμματισμένο να μεταβεί αύριο, Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου στο Βέλγιο, προκειμένου να συμμετάσχει στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Στο επίκεντρο της συζήτησης αναμένεται να τεθεί η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και η Ενιαία Αγορά.

Νωρίτερα σήμερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποίησε την πολυαναμενόμενη συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η οποία ολοκληρώθηκε σε θετικό κλίμα, με τον ίδιο να τονίζει πως «είναι καιρός να αρθεί κάθε απειλή μεταξύ μας», στέλνοντας μήνυμα αποκλιμάκωσης και ενίσχυσης της συνεργασίας.

Η κατ’ ιδίαν, εφ’ όλης της ύλης συνάντηση των δύο ηγετών ολοκληρώθηκε στις 17:00 στο Προεδρικό Μέγαρο της Άγκυρας, έπειτα από 90 λεπτά συζητήσεων. Πέντε λεπτά αργότερα ξεκίνησε το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, ενώ μετά την ολοκλήρωσή του οι δύο πλευρές προχώρησαν σε κοινές δηλώσεις. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και επίσημο δείπνο προς τιμήν του Κυριάκου Μητσοτάκη και της ελληνικής αντιπροσωπείας.