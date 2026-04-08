Μητσοτάκης στο CNN: «Η διεθνής κοινότητα δεν θα δεχτεί διόδια στα Στενά του Ορμούζ»

Σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο CNN και τη δημοσιογράφο Christiane Amanpour, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, τοποθετήθηκε για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, αλλά και το μέλλον της διατλαντικής συμμαχίας.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για την πορεία της κατάστασης, επισημαίνοντας ότι «η Ελλάδα συνυπέγραψε μια κοινή δήλωση που καλωσορίζει την εκεχειρία και ελπίζει πράγματι ότι αυτή η δεκαπενθήμερη εκεχειρία θα καταλήξει σε μια μόνιμη ειρήνη» και πρόσθεσε ότι «είμαστε αισιόδοξοι».

Ωστόσο, εξέφρασε έντονη ανησυχία για την κατάσταση στον Λίβανο, τονίζοντας ότι «είναι ξεκάθαρο σε μένα και στην Ελλάδα ότι η επίθεση του Ισραήλ που λαμβάνει χώρα επί του παρόντος είναι αντιπαραγωγική» και υπογράμμισε πως «αν θέλουμε πραγματικά να μιλήσουμε για μια τελική εκεχειρία στην περιοχή, θα πρέπει να σταματήσουν όλες οι εχθροπραξίες».

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ακόμη ότι η συνέχιση των επιθέσεων αποδυναμώνει τη λιβανέζικη κυβέρνηση, λέγοντας ότι «το μόνο που πετυχαίνει το Ισραήλ είναι να δίνει στην Χεζμπολάχ μια νέα πλατφόρμα για να εκφραστεί», ενώ προειδοποίησε πως «αν συνεχίσουν οι επιθέσεις θα οδηγηθούμε σε μια ανθρωπιστική κρίση».

Αναφερόμενος στις σχέσεις με το Ισραήλ και τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, τόνισε ότι «έχουμε μια στρατηγική εταιρική σχέση με το Ισραήλ, αλλά οι φίλοι πρέπει να είναι ειλικρινείς μεταξύ τους» και εξέφρασε την ελπίδα «ότι αυτές οι επιχειρήσεις θα σταματήσουν το ταχύτερο δυνατό».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ζήτημα των Στενών του Ορμούζ, επισημαίνοντας τη σημασία της ελεύθερης ναυσιπλοΐας. Όπως είπε, «είμαστε η μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο και εγώ πάντα ήμουν υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοΐας» και ξεκαθάρισε ότι «τα Στενά του Ορμούζ ήταν πάντα στενά ελεύθερης κυκλοφορίας και πιστεύω ότι πρέπει να παραμείνουν έτσι και στο μέλλον».

Απέρριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο επιβολής διοδίων, τονίζοντας ότι «δεν πιστεύω ότι η διεθνής κοινότητα θα είναι έτοιμη να αποδεχτεί να επιβάλει διόδια στο Ιράν» και πρόσθεσε πως «αυτό θα ήταν απολύτως απαράδεκτο».

Παράλληλα, εκτίμησε ότι «είναι πιθανό να καταλήξουμε σε μία ξεχωριστή διεθνή συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ», υπογραμμίζοντας ότι «δεν μπορεί να περιλαμβάνει ένα τέλος που θα πρέπει να πληρώνουν τα πλοία».

Σε ό,τι αφορά τις διατλαντικές σχέσεις και το ΝΑΤΟ, ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι «πιστεύω βαθιά στην μακροζωία της διατλαντικής συμφωνίας», αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα τις προκλήσεις.

Αναφέρθηκε και στις θέσεις του Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι «ως αποτέλεσμα πρωτοβουλιών που έχει πάρει ο Αμερικανός πρόεδρος, η Ευρώπη έχει καταφέρει να συσπειρωθεί όσον αφορά την άμυνα».

Τόνισε ότι «η Ευρώπη καταβάλλει πάνω από 3% του ΑΕΠ» για την άμυνα και υπογράμμισε πως «υπάρχει ιδιαίτερη δυναμική στην Ευρώπη να αναπτυχθεί ο πυλώνας της στρατηγικής αυτονομίας».

Καταλήγοντας, επισήμανε ότι «πρέπει να προσεγγίσουμε το θέμα της άμυνας στην Ευρώπη πολύ πιο σοβαρά» και ότι «θα πρέπει να επιτευχθεί μια διαφορετική ισορροπία στο ΝΑΤΟ που θα είναι προς συμφέρον ολόκληρης της συμμαχίας».

Για το ενδεχόμενο αποχώρησης των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, πως πιστεύει βαθιά στην μακροζωία της διατλαντικής συμμαχίας.

Σημείωσε πως αποτέλεσμα των πρωτοβουλιών του Αμερικανού Προέδρου ήταν η Ευρώπη να συσπειρωθεί όσον αφορά την άμυνα, πλέον να δαπανά πάνω από το 3% του ΑΕΠ με δυναμική να αναπτυχθεί ο πυλώνας της στρατηγικής αυτονομίας.

«Πρέπει να πετύχουμε μια διαφορετική ισορροπία στο ΝΑΤΟ προς όφελος της συμμαχίας», πρόσθεσε ενώ μετά από ερώτηση για την πυρηνική προστασία της Ευρώπης είπε πως πράγματι έγιναν κάποιες προκαταρκτικές συζητήσεις με βάση προτάσεις του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Σημείωσε ότι η Γαλλία είναι η μόνη χώρα με δυνατότητα πυρηνικής αποτροπής ενώ έγινε συζήτηση για την ενίσχυση του ευρωπαϊκού πυλώνα άμυνας, όχι προς ζημιά του ΝΑΤΟ για το οποίο ανέφερε ότι παραμένει συμμαχία που εξαρτάται πολύ από τις ΗΠΑ.

«Πρέπει και στην Ευρώπη να αναλάβουμε το μέρος της ευθύνης που μας αναλογεί, να ενισχύσουμε τις αμυντικές δαπάνες και αυτό το συζητάμε τακτικά στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο», συμπλήρωσε.

Ο πρωθυπουργός ρωτήθηκε και για την απόφαση της κυβέρνησης να απαγορεύσει την πρόσβαση στα social media για παιδιά έως 15 ετών. Υπενθύμισε ότι πρώτο φορά έθεσε το θέμα πριν από 18 μήνες στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, τόνισε πως υπάρχει σχέση στην αυξημένη χρήση με την ψυχική υγεία και τη δυνατότητα των παιδιών να συγκεντρώνονται και πως το επιχειρηματικό μοντέλο των πλατφορμών ήταν για να προσελκύουν το ενδιαφέρον τους.

«Αναλάβαμε δράση», τόνισε ενώ είπε πως έστειλε και επιστολή στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. «Δεν μπορούμε να πετύχουμε σημαντικά αποτελέσματα κάθε χώρα από μόνη της», υπογράμμισε και εξέφρασε την ελπίδα οι πλατφόρμες να συμμορφωθούν με την ευρωπαϊκή πολιτική και να συνεργαστούν.