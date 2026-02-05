Σε μία συνέντευξη που άγγιξε πολλά ζητήματα απτόμενα της γεωπολιτικής, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εξήγησε στο Foreign Policy πώς οι παγκόσμιες κρίσεις έχουν αναπλάσει το ισοζύγιο δυνάμεων και τις διεθνείς συμμαχίες.

Αφού του ζητήθηκε να αξιολογήσει την κατάσταση της ευρωπαϊκής ασφάλειας, όπως αναδείχθηκε μετά τις αξιώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε:

«Κατ' αρχάς θέλω να τονίσω πως ο πρόεδρος Τραμπ είχε δίκιο όταν υπογράμμισε ότι η Ευρώπη δεν συνεισέφερε επαρκώς όσον αφορά τις Αμυντικές Δαπάνες, και πως ουσιαστικά είχαμε αναθέσει την ασφάλεια της ηπείρου μας στις ΗΠΑ».

Μητσοτάκης: «Συμφέρον των ΗΠΑ να έχουν σχέσεις με την Ευρώπη»

«Ωστόσο η Ελλάδα ήταν εξαίρεση σε αυτό. Ξοδεύουμε περισσότερο από το 2% του ΑΕΠ μας για την Άμυνα εδώ και πολλά χρόνια, λόγω των ιδιαίτερων γεωγραφικών και γεωπολιτικών μας προκλήσεων, ενώ τώρα έχουμε ξεπεράσει το 3%.

Αλλά το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης συνειδητοποίησε ότι πρέπει να πάρουμε την ασφάλειά μας πιο σοβαρά από τότε που ο πρόεδρος Τραμπ επανεξελέγη».

Σχετικά με την αποδυνάμωση του ΝΑΤΟ, είπε: «Πιστεύω ακόμα στις διατλαντικές σχέσεις του ΝΑΤΟ, και πιστεύω πως οι δεσμοί που μας ενώνουν μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο μπορεί να έχουν εξασθενήσει, αλλά βρίσκονται ακόμα εκεί.

Θα ήταν αφελές να υποστήριζε κανείς πως η Ευρώπη μπορεί από το πουθενά να υπεραμυνθεί χωρίς να βασίζεται στους εταίρους μας, τις ΗΠΑ», ενώ αντιπαρέβαλε πως θα ήταν προς το «Συμφέρον των ΗΠΑ να έχουν μια ισχυρή οικονομική και αμυντική σχέση με την Ευρώπη».

Μητσοτάκης για συνάντηση με Ερντογάν: «Μόνη μας διαφορά οι ΑΟΖ»

Ερωτηθείς για το δίλημμα που παρουσιάζει για τα εθνικά ισοζύγια των κρατών η ανάγκη για αύξηση των αμυντικών δαπανών, σε σχέση με άλλους δημοσιονομικούς τομείς, είπε:

«Στην Ελλάδα αυτό το δίλημμα δεν είναι τόσο επίκαιρο, καθώς έχουμε τις δικές μας ανησυχίες ασφαλείας απέναντι στην Τουρκία. Επικρατεί ένα εν γένει αποδεκτό κοινωνικό συμβόλαιο πως πρέπει να δαπανήσουμε περισσότερα στην Άμυνα.

Ωστόσο, αυτό που κάνουμε δεν είναι απλά να ξοδεύουμε για την Άμυνα, αλλά να επενδύουμε και σε ένα αμυντικό "οικοσύστημα", ώστε να μην αγοράζουμε απλά όπλα και συστήματα για να έχουμε εγχώρια αμυντική πληρότητα».

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, και στη συνάντηση που θα έχει με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις 11 Φεβρουαρίου, τονίζοντας ότι ο στόχος είναι «να γίνει μια εποικοδομητική συζήτηση».

Ενόψει της συνάντησης, σχολίασε ότι δεν βλέπει κάποιο λόγο κλιμάκωσης με την τουρκική πλευρά, ενώ επανέλαβε ότι «με την Τουρκία έχουμε μία και μόνο διαφορά, τον καθορισμό ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας».