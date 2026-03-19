Μητσοτάκης στο Greek Herald: Στόχος να διασφαλιστεί η κυριαρχία και η ασφάλεια της Ελλάδας – Το μήνυμα στην ομογένεια

Συνέντευξη στο Greek Herald (Ελληνικό Κήρυκα) παραχώρησε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, στον ελληνικό της Αυστραλίας και έστειλε το δικό του μήνυμα για τις επιδιώξεις της Ελλάδας σε σχέση με αυτόν.

Στη συνέντευξή του, σε μία ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην αναβολή της επίσκεψής του στην Αυστραλία, λόγω του πολέμου, αλλά και έθεσε τη Διασπορά και ιδιαίτερα τους Έλληνες της Αυστραλίας στο επίκεντρο του οράματος της κυβέρνησης του για το μέλλον.

«Η Ελλάδα προσεγγίζει αυτό το ολοένα και πιο σύνθετο γεωπολιτικό περιβάλλον με ψυχραιμία, στρατηγική σαφήνεια και ισχυρό αίσθημα ευθύνης ως μέλος τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και του ΝΑΤΟ» ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, ερωτώμενος για τον πόλεμο.

«Η εξωτερική μας πολιτική στηρίζεται σταθερά στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου, στην κυριαρχία των κρατών και στην ειρηνική επίλυση των διαφορών. Σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων στη Μέση Ανατολή, η Ελλάδα λειτουργεί ως πυλώνας σταθερότητας και ασφάλειας και ως αξιόπιστος εταίρος στην ευρύτερη περιοχή» συμπλήρωσε και ενημέρωσε πως «την επόμενη δεκαετία θα επενδύσουμε περισσότερα από 28 δισεκατομμύρια ευρώ στην άμυνα»

Αφού δήλωσε πως η Ελλάδα μετουσιώνεται και σε παράγοντα ασφαλείας, αναφερόμενος στην αποστολή δύναμης στην Κύπρο, εξήγησε πως «ο στόχος μας είναι σαφής: να διασφαλίσουμε την κυριαρχία και την ασφάλεια της Ελλάδας, προωθώντας ταυτόχρονα τη σταθερότητα και τη συνεργασία στην ευρύτερη γειτονιά μας. Σε μια ασταθή περιοχή, η Ελλάδα θα συνεχίσει να λειτουργεί ως γέφυρα, μια χώρα που συμβάλλει στη σταθερότητα, στηρίζει τις διπλωματικές λύσεις και συνεργάζεται εποικοδομητικά με τους εταίρους της».

Ακόμα και από απόσταση, το μήνυμα του προς τους περισσότερους από μισό εκατομμύριο Αυστραλούς ελληνικής καταγωγής είναι σαφές.

«Η Αυστραλία φιλοξενεί μία από τις πλέον δραστήριες και επιτυχημένες ελληνικές παροικίες διεθνώς. Προσβλέπω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη δυνατότητα να συναντήσω τους Έλληνες της ομογένειας από κοντά και να συμβάλω περαιτέρω στην εμβάθυνση της σχέσης μεταξύ Ελλάδας και Αυστραλίας» ανέφερε.

Στη συνέντευξη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σκιαγράφησε μια Ελλάδα που μετασχηματίζεται, οικονομικά, τεχνολογικά και θεσμικά, ενώ επανατοποθετείται ως πυλώνας σταθερότητας στην περιοχή και ως πύλη μεταξύ Ευρώπης και του ευρύτερου κόσμου.

Αναφέρθηκε, επίσης, στις επενδυτικές ευκαιρίες, στην αντιστροφή του brain drain και στην ανάδειξη της Ελλάδας σε ενεργειακό και κόμβο καινοτομίας.

«Η ενεργειακή πολιτική της χώρας αποτελεί ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού του μετασχηματισμού. Πριν από έξι χρόνια η Ελλάδα ήταν σχεδόν αόρατη στον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης. Σήμερα έχει εξελιχθεί σε έναν από τους βασικούς ενεργειακούς κόμβους της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» δήλωσε ο πρωθυπουργός.

«Για πρώτη φορά, ύστερα από πολλά χρόνια, καταφέραμε να αντιστρέψουμε το φαινόμενο της διαρροής επιστημονικού δυναμικού (brain drain). Η Ελλάδα δεν είναι πλέον μια χώρα από την οποία οι νέοι φεύγουν. Είναι μια χώρα στην οποία επιστρέφουν, επειδή πιστεύουν στις προοπτικές και στο μέλλον της».

Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε στις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις, με κυριότερη την επιστολική ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού, τις οποίες παρουσιάσε ως μια ιστορική μετάβαση από τις διακηρύξεις στην πράξη, επαναπροσδιορίζοντας τον ρόλο του απανταχού Ελληνισμού στη διαμόρφωση του δημοκρατικού μέλλοντος της χώρας.

«Από την πρώτη ημέρα που αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας, βασική μας προτεραιότητα ήταν να διασφαλίσουμε ότι οι Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό μπορούν να ασκούν απρόσκοπτα το εκλογικό τους δικαίωμα. Δεν πρόκειται απλώς για μια τεχνική προσαρμογή του εκλογικού συστήματος. Είναι μια ουσιαστική θεσμική τομή που διευρύνει το πεδίο της δημοκρατίας μας και κατοχυρώνει ίσα δικαιώματα για όλους τους Έλληνες, ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας. Η ψήφος ενός Έλληνα στη Μελβούρνη, στο Λονδίνο, στη Φρανκφούρτη ή στο Τορόντο οφείλει να έχει το ίδιο βάρος με εκείνη ενός πολίτη στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη» δήλωσε.

Παράλληλα, ανέδειξε τον ρόλο της διασποράς ως γέφυρας μεταξύ των χωρών, τη σημασία της αυστραλιανής αγοράς στη στρατηγική της Ελλάδας για τον τουρισμό και τις επενδύσεις, καθώς και τις προκλήσεις που καλούνται να διαχειριστούν οι κυβερνήσεις σε ένα ολοένα και πιο σύνθετο ψηφιακό και γεωπολιτικό περιβάλλον.

«Το μήνυμά μου είναι σαφές: οι Ελληνοαυστραλοί δεν αποτελούν μόνο μέρος της ιστορίας και του παρόντος μας, αποτελούν εταίρους στο μέλλον της Ελλάδας. Η Ελλάδα σήμερα είναι μια χώρα που έχει ανακτήσει την αυτοπεποίθηση και τη σταθερότητά της και δημιουργεί νέες ευκαιρίες για επενδύσεις, καινοτομία και συνεργασία. Και οι Ελληνοαυστραλοί λειτουργούν ως μια ισχυρή γέφυρα ανάμεσα στις δύο χώρες.

»Ο στόχος μας είναι απλός: να διασφαλίσουμε ότι η σχέση Ελλάδας και διασποράς παραμένει ισχυρή, ζωντανή και ουσιαστική, ιδίως για τις νεότερες γενιές των Ελληνοαυστραλών».

Τέλος, ο πρωθυπουργός έστειλε και ένα μήνυμα για την επικείμενη συμπλήρωση 100 χρόνων ιστοριών του Ελληνικού Κήρυκα, αναγνωρίζοντας το διαχρονικό ρόλο των ομογενειακών μέσων ενημέρωσης στη διατήρηση της ταυτότητας και στην ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των γενεών.

«Τα ομογενειακά μέσα ενημέρωσης διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση αυτού του δεσμού. Καθώς ο Ελληνικός Κήρυκας πλησιάζει τα 100 χρόνια ιστορίας, θα ήθελα να συγχαρώ τους εκδότες, τους δημοσιογράφους και τους αναγνώστες του για τη συμβολή τους στην καταγραφή της πορείας των Ελλήνων μεταναστών και των οικογενειών τους στην Αυστραλία, αλλά και για τη διαρκή ενίσχυση των δεσμών μεταξύ Ελλάδας και ελληνοαυστραλιανής παροικίας».