Μητσοτάκης στο Ωνάσειο νοσοκομείο: «Έργο που θα δίνει ζωή, αλλάζουμε ό,τι μας κρατά πίσω»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε ομιλία στην εκδήλωση για την παράδοση της δωρεάς του Ιδρύματος Ωνάση για τη δημιουργία του νέου κέντρου για μεταμοσχεύσεις και την ανακαίνιση του Ωνάσειου Νοσοκομείου.

Ο πρωθυπουργός είπε: «Σήμερα έχουμε πράγματι μια διπλή γιορτή καθώς το ίδρυμα Ωνάση κλείνει 50 χρόνια ζωής παραδίδοντας ένα έργο που επίσης θα δίνει ζωή. Είναι το νέο Ωνάσειο νοσοκομείο που εκτός από το αναβαθμισμένο καρδιοχειρουργικό θα λειτουργούν πλέον και το εθνικό μεταμοσχευτικό κέντρο και το Ωνάσειο παίδων.

Τρεις υπερσύγχρονες μονάδες ειδικευμένες σε κρίσιμους τομείς που έρχονται ενισχύσουν το δημόσιο σύστημα υγείας. Το πρώτο με νέες κλίνες… νέες τεχνολογίες. Σε αυτό προστίθεται η νέα μονάδα μεταμοσχεύσεων που επεκτείνει την πολυπλοκότητα και περίμετρο … και θα μπορεί σύντομα να καλύπτει το σύνολο μεταμοσχεύσεων».

Μητσοτάκης: «Σανίδα σωτηρίας το Μεταμοσχευτικό»

«Και σύντομα θα αναπτυχθεί εδώ και το πρώτο παιδιατρικό πρόγραμμα μεταμοσχεύσεων ήπατος στη χώρα δίνοντας λύση σε μικρούς ασθενείς και γονείς τους που μέχρι τώρα κατέφευγαν σε κέντρα του εξωτερικού όπως ο μικρός Δημήτρης που βρήκε υγειά του χάρη σε επέμβαση ΕΣΥ αλλά την έκανε Ιταλία…ενώ τώρα θα μπορεί να γίνεται στην πατρίδα μας

Παράλληλα θα ερευνά και συγγενείς κληρονομικές καρδιοπάθειες για να εντοπίζονται πριν εκδηλωθούν. Θα μελετά και γονιδιακές μεταλλάξεις ανά περιοχή.

Πρόκειται για το επιστέγασμα της κοινής προσπάθειας του ιδρύματος Ωνάση και του κράτους με στόχο αύξηση μεταμοσχεύσεων στην πατρίδα μας, τη μοναδική σανίδα σωτηρίας για εκατοντάδες ασθενείς που βρίσκονται στη λίστα αναμονής.

Πλέον έχουμε και εθνικό σχέδιο για μεταμοσχεύσεις».

Μητσοτάκης: «Αλλάζουμε ό,τι μας κρατά πίσω, όχι πια ουραγοί»

«Ενθαρρυντικό ότι η καμπάνια ευαισθητοποίησης υπουργείου κ οργανισμού μεταμοσχεύσεων ανέβασε κατά 50.000 τους δωρητές οργάνων μέσα σε 20 μέρες. Απόδειξη ότι ο σκεπτικισμός υποχωρεί και χρειαζόμαστε μια μικρή ώθηση για να λάβουμε την απόφαση.

Στο ελληνικό σύστημα υγείας δημιουργούνται πλέον υποδομές αλλά και συμπράξεις ελπίδας που χρησιμοποιούν κορυφαίες υποδομές και γιατρούς… το 2026 άλλωστε εδώ θα λειτουργήσει το ανοσολογικό εργαστήριο για κεντρική και νότια Ελλάδα όπως ήδη υπάρχει σε ΑΧΕΠΑ.

Τον Δεκέμβριο του 2019 θεμελιώνοντας εδώ το Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο είχα ζητήσει από όλους να αλλάξουμε ό,τι μας κρατά πίσω και μας καθιστά ουραγούς μεταξύ των δυτικών κρατών.

Δεν είμαστε στο τέλος διαδρομής αλλά έχουν τεθεί οι βάσεις για μια τεράστια μεταρρύθμιση που απαιτεί χρόνο και επιμονή. Χαίρομαι που έχουμε συνοδοιπόρο το ίδρυμα Ωνάση… υπερβαίνοντας συχνά τα στεγανά χτίζοντας γέφυρες με όλο τον κόσμο προς όφελος των πολλών

Πριν 50 χρόνια ο Ωνάσης αποφάσισε να δωρίσει μεγάλο μέρος της περιουσίας του στο ίδρυμα Ωνάση… ανοίγεται ο δρόμος ορθάνοιχτος για νέους μεγάλους δωρητές επόμενης γενιάς… να προσφέρουν για το κοινό καλό.

Η χαρά που παίρνουμε σήμερα δικαιώνει όσους αντιλήφθηκαν ρόλο τους όπως ο Αριστοτέλης Ωνάσης. Καλοτάξιδο το νέο νοσοκομείο».