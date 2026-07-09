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Μητσοτάκης στο Συνέδριο του Economist: «Η Ευρώπη θα ξοδέψει περισσότερα στην άμυνα»

Τι δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της συζήτησης με την Ρομπέρτα Μέτσολα, στο Συνέδριο του Economist.

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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Συνέδριο του Economist | EUROKINISSI
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Σε εξέλιξη βρίσκεται η συζήτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα. 

Η εκδήλωση που γίνεται στα πλαίσια τς 30ής Ετήσιας Συζήτησης Στρογγυλής Τραπέζης του Economist με την ελληνική κυβέρνηση, λαμβάνει χώρα Grand Resort Lagonissi.

 

Αναφορικά με την ενδεχόμενη πώληση αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία από τις ΗΠΑ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε: «Αδικούμε τη σημασία των αποφάσεων που ελήφθησαν στη Σύνοδο όταν, στην Ελλάδα, περιορίζουμε τη δημόσια συζήτηση γύρω από ζητήματα που συνδέονται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Όταν υπάρχουν ζητήματα προς συζήτηση με την Τουρκία, τα συζητάμε μεταξύ μας. Μερικές φορές στην Ελλάδα υπάρχει μία πολύ «στενόμυαλη» προσέγγιση για αυτά τα ευρύτερα ζητήματα.

Το σημαντικό μήνυμα που βγήκε από τη Σύνοδο συνδέεται με το γεγονός ότι η Ευρώπη έχει αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες και, επίσης, αυτός είναι ο μόνος τρόπος να πείσουμε τις ΗΠΑ και τον Αμερικανό Πρόεδρο ότι αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα την άμυνά μας.

Πάντα με εντυπωσιάζει, όμως, ο τρόπος με τον οποίο μέρος του ελληνικού Τύπου καλύπτει αυτά τα θέματα, με μεγάλο βαθμό υπερβολής και μία αδυναμία κατανόησης των σύνθετων παραγόντων». 

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