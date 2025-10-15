Μητσοτάκης στο TikTok: «Η μάχη κατά της ακρίβειας δεν είναι εύκολη, είναι διαρκής»

Σε ανάρτηση στο TikTok προχώρησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αναφορές στη μείωση των τιμών σε περισσότερα από 2.000 προϊόντα στα σούπερ μάρκετ.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δημοσιεύοντας βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok ενημέρωσε για την πρωτοβουλία του υπουργείου Ανάπτυξης που αφορά την μείωση τιμών σε 2.000 προϊόντα σε πολλά σούπερ μάρκετ και προμηθευτές.
«Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν για 1.000 προϊόντα αλλά έχουμε καταφέρει να τον επεκτείνουμε» ανέφερε στο βίντεο.
Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε: «Ξέρω ότι η μάχη κατά της ακρίβειας δεν είναι εύκολη, είναι διαρκής αλλά αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα αυτής της κυβέρνησης»
«Να ξέρουν οι Έλληνες πολίτες ότι προσπαθούμε διαρκώς να στηρίξουμε το διαθέσιμο εισόδημα του ελληνικού νοικοκυριού» είπε καταληκτικά ο πρωθυπουργός.
