Μητσοτάκης στο TikTok: «Στο 1,10€/λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης φέτος στην Αττική από 1,37 το 2023»

To TikTok του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη μείωση στην τιμή του πετρελαίου.

To TikTok του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη μείωση στην τιμή του πετρελαίου. | TikTok
Στην εξέλιξη των τιμών αναφορικά με το πετρέλαιο θέρμανσης ανσαφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μέσα από βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα. 

Συγκεκριμένα, στο TikTok, ανέφερε: «Έχουμε πολύ καλά νέα στο μέτωπο των τιμών για το πετρέλαιο θέρμανσης. Τιμές οι οποίες ποριστικοποιήθηκαν σήμερα. 

Αυτή είναι η εξέλιξη των τιμών τα τελευταία τρία χρόνια. Δείχνω μόνο την μπλε στήλη. Στην Ατιτική το 2023 το πετρέλαιο θέρμανσης ήταν στο 1,37 ευρώ. Πέρυσι ήταν στο 1,16 ευρώ. Φέτος είναι στο 1,10 ευρώ. 

Ίσως το βρείτε και λίγο χαμηλότερο από αυτό. Στην περιφέρεια ήταν στο 1,40 ευρώ πριν από δύο χρόνια και τώρα έχει πάει στο 1,13 ευρώ. 

Άλλη μια μικρή νίκη στη μάχη κατά της ακρίβειας. Και να θυμίσω βέβαια ότι η ελληνική κυβέρνηση εξακολουθεί να δίνει 200.000.000 ευρώ τον χρόνο επίδομα θέρμανσης για να στηρίξει συμπολίτες μας που έχουν μεγαλύτερη κατανάλωση πετρελαίου και που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη κρατικής ενίσχυσης», δήλωσε ο Πρωθυπουργός. 

