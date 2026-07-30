Μητσοτάκης στο υπουργικό: «Η Πολιτεία τιμά τους νεκρούς πυροσβέστες - Έχουμε δύσκολες μέρες μπροστά μας»

Τη βαθιά του οδύνη για την απώλεια των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στις χθεσινές πυρκαγιές εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου.

«Η Πολιτεία τούς τιμά, στέκεται στο πλευρό των οικογενειών τους και δυναμώνει τις δράσεις της ώστε η Ελλάδα να θωρακίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά απέναντι στην κλιματική κρίση», τόνισε ο πρωθυπουργός. «Έχουμε ακόμα μπροστά μας ακόμη δύσκολες μέρες, ζητώ από όλους τη μέγιστη προσοχή», πρόσθεσε.

Παράλληλα, στάθηκε στις ακραίες συνθήκες που αντιμετωπίζουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες, επισημαίνοντας ότι Γαλλία και Ισπανία βρίσκονται αντιμέτωπες με μεγάλες πυρκαγιές, ενώ έκανε αναφορά και στη συνδρομή της Ελλάδας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μηχανισμού πολιτικής προστασίας.

Υπενθύμισε, επίσης ότι η Ελλάδα πρωτοστάτησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να επανεκκινήσει η γραμμή παραγωγής των νέων Canadair, σημειώνοντας ότι η χώρα αναμένεται να παραλάβει το πρώτο νέο αεροσκάφος το 2028.

Σημαντικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών μεταξύ των οποίων είναι θέματα οδικής ασφάλειας και η διαχείριση του νερού δρομολογούνται όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Στοίχημα διαρκείας» η οδική ασφάλεια

«Στοίχημα διαρκείας» χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός την οδική ασφάλεια σημειώνοντας ότι «επί δεκαετίες η χώρα μας θρηνεί χαμένες ζωές στην άσφαλτο» και ότι οι παρεμβάσεις που έχουν τεθεί σε εφαρμογή αποδίδουν.

«Μέσα στο καλοκαίρι, θα κλιμακωθεί η καμπάνια «Θα ζήσω» και ένας κύκλος στοχευμένης ενημέρωσης των οδηγών σε συνεργασία με τον κλάδο ενοικίασης οχημάτων» τόνισε. «Το μήνυμα είναι ένα: απολαμβάνουμε τις διακοπές μας, αλλά επιστρέφουμε ασφαλείς», τόνισε ακόμα.

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«Η Πολιτεία αναλαμβάνει την προστασία αυτού του πολύτιμου δημόσιου αγαθού»

Στην ατζέντα του υπουργικού συμβουλίου βρέθηκε και η διαχείριση του νερού με τον πρωθυπουργό να επισημαίνει πως: «Σήμερα ψηφίζεται η σημαντική δομική μεταρρύθμιση, βάζοντας οριστικά τέλος στον αδιανόητο πολυκερματισμό. Η Πολιτεία αναλαμβάνει την προστασία αυτού του πολύτιμου δημόσιου αγαθού. Διασφαλίζεται ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού, στέλνοντας μια ηχηρή απάντηση σε όσους μιλούσαν για τάχα ιδιωτικοποίηση και για τάχα εμπορευματοποίησή του.

Λυπάμαι για τη στάση της αντιπολίτευσης, και το αίτημα αντισυνταγματικότητας του ΠΑΣΟΚ, θλιβερή η μικροκομματική προσέγγιση σε πρόβλημα που απαιτεί δραστικές λύσεις

Θα υπάρξουν και άλλες σημαντικές ανακοινώσεις για διαχείριση νερού ενόψει ΔΕΘ» είπε.

Προχωρώντας στην ενημέρωση της ολοκλήρωσης του Ταμείου Ανάκαμψης, ο πρωθυπουργός ενημέρωσε πως μέχρι την 31η Αυγούστου «117 έργα και ορόσημά του βρίσκονται σε εξέλιξη και όλα θα ολοκληρωθούν όπως τα έχουμε προγραμματίσει μέσα στον επόμενο μήνα».

Αναφορικά με τη σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής για την Πυρηνική Ενέργεια σημείωσε: «Δεν αναφέρομαι στην τυχόν κατασκευή ή μη πυρηνικών σταθμών, αλλά στην έγκαιρη επιστημονική διερεύνηση και χάραξη ενός οριοθετημένου πλαισίου, ώστε η χώρα μας να μην μείνει ουραγός των διεθνών εξελίξεων».

