Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θίγει φλέγοντα κοινωνικά και γεωπολιτικά ζητήματα στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο, επικεντρώνοντας στις φοροελαφρύνσεις με παρονομαστή το δημογραφικό, τις Ένοπλες Δυνάμεις και το μεταναστευτικό.

Σχετικά με τα μέτρα που εξήγγειλε στη ΔΕΘ, ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε: «Τα θέματα τα οποία θα συζητήσουμε αποδεικνύουν τον σαφή προσανατολισμό της κυβέρνησής μας στο πλευρό και της κοινωνίας αλλά και της πατρίδας.

Και δεύτερον, ότι οι δικές μας απαντήσεις σε αυτή τη διαρκώς εντεινόμενη ψευδολογία της αντιπολίτευσης θα είναι πρώτα και πάνω απ΄ όλα το έργο μας, το οποίο κάνει πράξη το πρόγραμμά μας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο υπουργικό συμβούλιο

Μητσοτάκης: «Θέλουμε να αποδώσουμε περισσότερα σε όλους»

Κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανέφερε ότι «η μάχη για την αλήθεια είναι ένα μέτωπο το οποίο διατρέχει όλα τα πεδία της επικαιρότητας.

Από την υπόθεση των Τεμπών και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και τον τομέα της υγείας μέχρι την εθνική εξωτερική και αμυντική πολιτική». Για αυτόν τον λόγο οι δικές μας απαντήσεις πρέπει να είναι άμεσες και τεκμηριωμένες. Άλλωστε, ο ρεαλισμός γίνεται συντελεστής σταθερότητας και ομαλότητας», σημείωσε

Συνέχισε λέγοντας:

«Και νομίζω ότι καλό είναι να τα συγκρατήσουμε αυτά τα δύο δεδομένα, καθώς η συγκυρία, δυστυχώς, γίνεται ολοένα και πιο τοξική και η επιφυλακή μας θα πρέπει να είναι διαρκής, από τη μία διαψεύδοντας άμεσα τα fake news που αποδεδειγμένα πλέον διασπείρονται με μεγάλη ταχύτητα στην κοινή γνώμη και από την άλλη αναδεικνύοντας με επιμονή τη δική μας προσπάθεια, η οποία έχει ακόμα να αποδώσει περισσότερα και καλύτερα σε όλους.

Είναι ο δύσκολος δρόμος, αλλά είναι ο μονόδρομος της προόδου. Καλούμαστε να τον βαδίσουμε, έχοντας εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας και πειθώ προς τους συμπολίτες μας.

Ας μη μας παρασύρουν οι εντυπώσεις. Οι Έλληνες που ακούνε και σκέφτονται είναι τελικά πολύ περισσότεροι από αυτούς που ξέρουν μόνο να φωνάζουν. Και οι πρώτοι περιμένουν πολλά από εμάς και μόνο από εμάς».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο υπουργικό συμβούλιο

Μητσοτάκης για στρατό: «Αυστηρότερες οι αναβολές και οι απαλλαγές»

Σχετικά με τις αλλαγές στη στράτευση και στις Ένοπλες Δυνάμεις, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε: «Θα ξεχώριζα από αυτά τα οποία θα εξετάσουμε σήμερα τις πρωτοβουλίες που θα παρουσιάσει το Υπουργείο Άμυνας για τη μισθολογική αναβάθμιση και την αναδιάρθρωση του πλαισίου εξέλιξης των Ενόπλων Δυνάμεων, για την ποιοτική ανάταξη των στρατιωτικών σχολών και της θητείας.

Είναι σημαντικές, είναι τολμηρές αλλαγές, ενδεχομένως να προκαλέσουν και κάποιες αντιδράσεις, θεωρώ όμως ότι κινούνται απολύτως στη σωστή κατεύθυνση. Είναι αλλαγές που ανασυντάσσουν την αμυντική μας λειτουργία στο επίπεδο του έμψυχου υλικού, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας τους, που καθιστούν όμως και αυστηρότερες τις προϋποθέσεις αναβολών, απαλλαγών και μεταθέσεων, αίροντας πολλές παλιές στρεβλώσεις.

Και βέβαια, στόχος μας είναι και οι νεοσύλλεκτοί μας να λαμβάνουν πραγματική εκπαίδευση, η θητεία να γίνεται προσόν αντί για χαμένος χρόνος. Δεν θα μιλήσουμε σήμερα για τις σημαντικές πρωτοβουλίες στον τομέα των εξοπλισμών.

Θα αναφέρω μόνο ότι την Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, θα συζητήσουμε στη Βουλή την προμήθεια της τέταρτης φρεγάτας Belharra, σε συνδυασμό με τον εκσυγχρονισμό των προηγούμενων τριών.

Είμαστε σε συζητήσεις, όπως έχετε ενημερωθεί, και με την Ιταλία για την πιθανή απόκτηση 2+2 ακόμα φρεγατών που βρίσκονται σε εξαιρετικά καλή κατάσταση από τους γείτονές μας.

Όλα αυτά, νομίζω, συνιστούν την καλύτερη έμπρακτη απάντηση ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η ουσιαστική, ποιοτική αναβάθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων σε όλα τα πεδία.

Αυτό είναι κάτι το οποίο τεκμαίρεται πια από όλα τα δεδομένα και κάτι το οποίο νομίζω ότι αξίζει να αναδεικνύεται από όλους μας, σε πείσμα όσων θέλουν να παρουσιάζουν μία διαφορετική εικόνα για το πόσο ισχυρή πραγματικά είναι η πατρίδα μας».

Μητσοτάκης για Γάζα: «Τα δύο κράτη ο μόνος τρόπος για να λυθεί η κρίση»

Για την απελπιστική ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε να πει: «Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για τις χθεσινές εξαγγελίες οι οποίες έγιναν στον Λευκό Οίκο και να εκφράσω την ευχή μου ότι το σχέδιο αυτό, το οποίο φαίνεται ότι είναι καλά επεξεργασμένο, θα γίνει αποδεκτό από τη Χαμάς, έτσι ώστε να προχωρήσουμε σε άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων, στην άμεση κατάπαυση όλων των εχθροπραξιών και στην αποκατάσταση της ανθρωπιστικής βοήθειας, σε δεύτερο χρόνο στη δημιουργία ενός καινούργιου σχήματος διακυβέρνησης της Λωρίδας της Γάζας.

Και βέβαια, κρατώντας πάντα ζωντανή -και αυτή είναι η επίσημη διαχρονική θέση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής- την προοπτική δημιουργίας δύο κρατών στην περιοχή, κάτι το οποίο θα αποτελέσει και τον μόνο τρόπο για να λυθεί οριστικά αυτή η κρίση, η οποία κρατάει τώρα πολλές δεκαετίες και προφανώς επηρεάζει και την πατρίδα μας, καθώς είμαστε στην ευρύτερη γειτονιά της Ανατολικής Μεσογείου».

Σχετικά με τη διαβόητη πλέον ψεύτικη φωτογραφία με τον πρόεδρο Τραμπ και την πρώτη κυρία, παρατήρησε: «Στις επαφές που είχα και με ξένους ηγέτες και με επενδυτές, αλλά και στην ομιλία την οποία είχα την ευκαιρία να κάνω, νομίζω ότι εκπέμψαμε το μήνυμα της ισχυρής Ελλάδος.

Πράγματι, η χώρα μας δεν είναι πια ένα κράτος το οποίο ζητά στήριξη, αλλά που την παρέχει. Kαι αν άλλοτε αποτελούσε οικονομικό κίνδυνο, σήμερα είναι ένα παράδειγμα προόδου, κάτι το οποίο νομίζω ότι αξίζει να τονιστεί, σε αντίθεση με το πραγματικό «αμόκ» παραπληροφόρησης το οποίο συνάντησα επιστρέφοντας στην Αθήνα, γιατί μέχρι και η φωτογραφία μου με τον Πρόεδρο Trump διάβασα ότι ήταν ψεύτικη, όταν αυτή δημοσιεύτηκε επίσημα από το πρωτόκολλο του Λευκού Οίκου.

Κι όλα αυτά όταν συμβαίνουν πολύ σοβαρές εξελίξεις, όπως η προοπτική ειρήνευσης στη Γάζα».