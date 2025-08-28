Μητσοτάκης: «Tα έργα που γίνονται στη Θεσσαλονίκη δεν έχουν πραγματοποιηθεί τις τελευταίες δεκαετίες»

Από τη Θεσσαλονίκη όπου βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στα μεγάλα έργα που γίνονται στην πόλη και υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση «κατάφερε να παραδώσει και να σχεδιάσει έργα που ωρίμαζαν τα προηγούμενα χρόνια, με μόνο στόχο την βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών».

Ξεχώρισε την ολοκλήρωση του Μετρό, την επέκτασή του προς την Καλαμαριά, καθώς και άλλες παρεμβάσεις που, όπως ανέφερε, «δεν έχουν ξαναγίνει στην πόλη εδώ και δεκαετίες».

Αακοίνωσε ότι από το τέλος του έτους ο επιβατικός σταθμός του ΟΣΕ θα συνδεθεί με προαστιακό με τη Σίνδο, ενώ ταυτόχρονα θα προχωρήσει ο σχεδιασμός και η μελέτη της επέκτασης του Μετρό προς τη δυτική Θεσσαλονίκη.

Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι πολλά από τα έργα ξεκίνησαν από την πρώτη τετραετία της διακυβέρνησής του και χαρακτήρισε την παρουσίαση «την καλύτερη απάντηση σε όσους βλέπουν την πολιτική μόνο μέσα από τον φακό μιας παρωχημένης κομματικής αντιπαράθεσης».

Τόνισε ότι η κυβέρνηση οφείλει να μιλά «με το έργο της» και ότι βασικός στόχος είναι «η ευημερία των πολιτών».

Διαβάστε επίσης: Κυρανάκης: «Τέλος του 2025 ο προαστιακός Δυτικής Θεσσαλονίκης - Δρομολόγιο μέχρι τη Σίνδο»

Μητσοτάκης: «Επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά»

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο Μετρό της Θεσσαλονίκης, το οποίο –σύμφωνα με τον πρωθυπουργό– «αγκαλιάστηκε από την πόλη» και ανέδειξε τον πολιτιστικό της πλούτο.

Ανακοίνωσε ότι η επέκταση προς την Καλαμαριά, με πέντε νέους σταθμούς, θα ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2026, κάνοντας λόγο για «ένα ακόμη βήμα που θα αλλάξει ριζικά την καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών».

Κλείνοντας, σημείωσε πως «δεν έχουν ξαναγίνει τέτοια έργα στη Θεσσαλονίκη τις τελευταίες δεκαετίες» και ότι στόχος της κυβέρνησης παραμένει «η υλοποίηση των δεσμεύσεων» και η διατήρηση «ζωντανών των προσδοκιών για το μέλλον».

Αναφέρθηκε επίσης στη συνάντησή του με τους πρυτάνεις, δηλώνοντας: «Η Θεσσαλονίκη μπορεί να γίνει μια μητρόπολη για την εκπαίδευση και τον πολιτισμό».

Σε αυτή τη συγκυρία όπου άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία, είναι υποχρεωμένες, επειδή έχουν ελλείμματα, να αυξήσουν τους φόρους ή να μειώσουν τις δαπάνες, η Ελλάδα βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να μπορεί να παράγει όχι απλά πρωτογενή αλλά και πραγματικά πλεονάσματα τα οποία μας δίνουν τη δημοσιονομική δυνατότητα να μη συζητούμε για αυξήσεις, αλλά για μειώσεις φόρων, και να μη συζητάμε για περικοπές δαπανών αλλά για αυξήσεις δαπανών σε κρίσιμους τομείς όπως η Υγεία και η Παιδεία, επισήμανε ο πρωθυπουργός.

Για το σχέδιο ανάπλασης της ΔΕΘ που προτείνει η κυβέρνηση είπε ότι δεν περιλαμβάνει κανένα ξενοδοχείο, καμιά συμμετοχή ιδιώτη και το έργο θα γίνει αποκλειστικά με εθνική χρηματοδότηση ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ.

Θα προβλέπει την κατασκευή πάρκινγκ 600 θέσεων την αναμόρφωση και ανακατασκευή του συνεδριακού κέντρου «Ιωάννης Βελλίδης» και επέκταση του χώρου πρασίνου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΕΡΤ