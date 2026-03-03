Μητσοτάκης: Τηλεφωνική επικοινωνία με Νετανιάχου για τις εξελίξεις σε Λίβανο και Κύπρο

O Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον Πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου
Κατά τη διάρκεια των τηλεφωνικών επικοινωνιών ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τις τελευταίες εξελίξεις στον Λίβανο.
Διαβάστε ακόμα: Ο Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Ανδρουλάκη για τη Μέση Ανατολή: «Οποιαδήποτε απειλή σε χώρα ΕΕ είναι απαράδεκτη»
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, υπογράμμισε, ωστόσο, την ανάγκη να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση και να ανοίξει ένα νέο μέτωπο μέσω εκτεταμένων χερσαίων επιχειρήσεων στον Νότιο Λίβανο.
Στην επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ συζητήθηκε ακόμη η απρόκλητη επίθεση εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας και η αμυντική στήριξη που παρέχει η Ελλάδα.
