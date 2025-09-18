Μητσοτάκης: «Το ζήτημα του ΦΠΑ και της αδικίας μεταξύ Λήμνου, Άη Στράτη, Λέσβου αντιμετωπίζεται δραστικά»

Στην Μύρινα της Λήμνου βρέθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το μεσημέρι της Πέμπτης (18/09) πραγματοποιώντας σύσκεψη με εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των φορέων της Λήμνου και του Αη Στράτη.

Κατά την έναρξη της σύσκεψης, ο Πρωθυπουργός σημείωσε: «Κυρία Δήμαρχε και κύριε Δήμαρχε, αγαπητέ Μπάμπη, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι για ακόμα μία φορά στη Λήμνο. Έρχομαι σήμερα να σας επισκεφτώ στη συνέχεια κάποιων σημαντικών εξαγγελιών που κάναμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που προφανώς αφορούν και το νησί σας».

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε αρχικά σε θέματα οικονομίας που απασχολούν το νησί και συγκεκριμένα για τον ΦΠΑ και τον νέο νόμο περί μηδενισμού του φόρου ΕΝΦΙΑ:

«Το ζήτημα του ΦΠΑ και της αδικίας που υπήρχε μεταξύ Λήμνου, Άη Στράτη και της Λέσβου αντιμετωπίζεται πια δραστικά, με την εξίσωση των χαμηλότερων συντελεστών ΦΠΑ για όλα τα νησιά του Βόρειου και του Νοτίου Αιγαίου με πληθυσμό κάτω από 20.000 κατοίκους», ανέφερε.

«Και βέβαια, θεωρώ σημαντική και την πρωτοβουλία την οποία αναλάβαμε, που αφορά όλη την επικράτεια, να μηδενίσουμε εντός διετίας τον ΕΝΦΙΑ για όλους τους οικισμούς κάτω των 1.500 κατοίκων, κάτι που αφορά όλο το νησί της Λήμνου -με εξαίρεση τη Μύρινα- και όλο τον Άη Στράτη», συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός.

Στην συνέχεια ο πρωθυπουργός μίλησε για την ανάδειξη του νησιού ως έναν εναλλακτικό τουριστικό προορισμού αλλά και για τον πρωτογενή τομέα που παίζει κεντρικό ρόλο στην οικονομία της Λήμνου.

«Η Λήμνος είναι ένα νησί που βρίσκεται ουσιαστικά σε μια μετάβαση. Πολύ εξαρτημένο, και ορθά, από τον πρωτογενή τομέα, κάνει, νομίζω, τα πρώτα βήματα στην ανάδειξή του ως ενός διαφορετικού τουριστικού προορισμού. Πιστεύω πάρα πολύ στη δυνατότητα και της Λήμνου και του Άη Στράτη να μπορέσουν να προσελκύσουν ποιοτικό τουρισμό, αλλά νομίζω ότι το «παιχνίδι» θα κριθεί ακριβώς σε έναν τουρισμό με κανόνες, έτσι ώστε το νησί να μην χάσει αυτό τον πολύ ιδιαίτερο χαρακτήρα του», δήλωσε.

«Για τον πρωτογενή τομέα είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε εκτενώς και στις προηγούμενες συναντήσεις μας: τη σημασία που δίνουμε στο έργο του αναδασμού, το οποίο ήδη δρομολογείται, την ανάγκη να προστατεύσουμε τους υδάτινους πόρους, αλλά να αντιμετωπίσουμε και άμεσες ανάγκες της κτηνοτροφίας, αποζημιώσεις οι οποίες ακόμα πρέπει να δοθούν για ζωοτροφές», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε επίσης την πρόσληψη στρατιωτικού κτηνίατρου στη Λήμνο, ο οποίος θα έρθει άμεσα έτσι «ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του νησιού έως ότου τελεσφορήσει η προκήρυξη την οποία εδώ και καιρό “κυνηγούμε”, που αφορά γενικά τις προσλήψεις κτηνιάτρων».

«Θέλουμε οι πολίτες όπου και αν βρίσκονται, από το πιο απομακρυσμένο νησί του Αιγαίου μέχρι το πιο ορεινό χωριό, να αισθάνονται ότι έχουν τις ίδιες ευκαιρίες πρόσβασης στις ίδιες ποιοτικές υπηρεσίες παιδείας, υγείας. Έχουμε ακόμα βήματα να κάνουμε σε αυτή την κατεύθυνση», τόνισε.

Καταληκτικά ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε θέματα ασφάλειας των ακρίτων της χώρας:

«Πρώτα και πάνω απ’ όλα θέλουμε οι ακρίτες μας στο βορειοανατολικό Αιγαίο να αισθάνονται ασφαλείς. Έχουν κάθε λόγο να το αισθάνονται αυτό. Μια Ελλάδα η οποία είναι ισχυρή, προβάλλει τα δίκαιά της με αυτοπεποίθηση, ενισχύει διαρκώς τις Ένοπλες Δυνάμεις της, οι οποίες είναι ταυτισμένες και με την περιοχή αυτή».

Δήμαρχος Λήμνου: «Υπάρχει μία στροφή προς τον τουρισμό, την οποία τη δουλεύουμε»

Από την πλευρά της, η Δήμαρχος Λήμνου Ελεονώρα Γεώργα καλωσόρισε το πρωθυπουργό κάνοντας αναφορά στην ανάπτυξη του νησιού τα τελευταία χρόνια.

«Η Λήμνος είναι ένα νησί πραγματικά σε τροχιά ανάπτυξης. Κάνουμε σπουδαία, σημαντική δουλειά, συστηματικά, και ο Δήμος, εν γένει η Αυτοδιοίκηση, ο ιδιωτικός τομέας», δήλωσε.

«Υπάρχει έντονη επενδυτική δραστηριότητα και ενδιαφέρον, κύριος κορμός της οικονομίας μας είναι ο πρωτογενής τομέας, τον οποίο πρέπει να υποστηρίξουμε με κάθε τρόπο», συμπλήρωσε.

Η δήμαρχος αναφέρθηκε στην αύξηση της τουριστικής δραστηριότητας αλλά και στον ιδιαίτερο χαρακτήρα που επιδιώκεται να διατηρήσει το νησί.

«Υπάρχει μία στροφή προς τον τουρισμό, την οποία τη δουλεύουμε, Αυτοδιοίκηση και μαζί οι δραστηριοποιούμενοι στον τουρισμό, και χρειαζόμαστε εκεί να βάλουμε έναν τουρισμό με κανόνες, γιατί δε θέλουμε με τίποτα η Λήμνος να χάσει αυτά τα ιδιαίτερά της χαρακτηριστικά και την ταυτότητα που έχει», δήλωσε.

«Αυτό το μοναδικό θέλουμε να το διατηρήσουμε, αλλά να το φέρουμε μέσα στην αγορά, όροι ανάπτυξης, να παραμείνουν εδώ οι νέες οικογένειες, να παραμένουν νέοι άνθρωποι, να μπορεί έτσι να υπάρχει εύφορο έδαφος για δραστηριότητα», τόνισε.

Ο Δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου, Κωνσταντίνος Σινάνης προέβη σε δηλώσεις για το δημογραφικό πρόβλημα στα Νησιά του Αιγαίου.

«Νομίζω ότι υπάρχουν και ιδέες και προτάσεις τις οποίες θέλουμε να ακούσετε και να τις συμπεριλάβετε κι αυτές στο ευρύτερο σχέδιο της καταπολέμησης αυτού του προβλήματος και να μπορέσουμε μαζί, συνεργατικά, να βρούμε μία λύση», είπε.

Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης περπάτησε στην αγορά της Μύρινας όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με επιχειρηματίες και κατοίκους, ενώ επισκέφθηκε και τη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων της Λήμνου «Ο Καλός Σαμαρείτης».