Ο Άγνωστος Στρατιώτης, η πολιτική δήλωση Δένδια μέσω της απουσίας και το ζητούμενο Μητσοτάκη

Ψηφίστηκε σήμερα (22/10) η τροπογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, που προβλέπει μεταξύ άλλων τα αυστηρότερα μέτρα και τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ενώ θα τεθεί και επίσημα σε ισχύ όταν δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ψήφιση της νέας ρύθμισης, αποτέλεσε εσωκομματικό ζήτημα στη Νέα Δημοκρατία, καθώς ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, δεν παρευρέθηκε στη συζήτηση εχθές στη Βουλή ενώ από τις δηλώσεις του φάνηκε να διαφοροποιείται από την πλειοψηφία της κυβέρνησης.

Σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφορικά με την απουσία του υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια από τη Βουλή κατά την ψήφιση της ρύθμισης, ξεκαθάρισε:

«Ο υπουργός Άμυνας δεν εξέφρασε καμία διαφωνία. Συνυπέγραψε τη διάταξη και θα την ψηφίσει. Δεν ήταν ο μόνος απών – έξι ακόμη υπουργοί δεν παρέστησαν», δήλωσε στον Άρη Προτοσάλτε.

Επεσήμανε δε ότι αυτή είναι μία ιδέα που σκοπεύει να τη συζητήσει με τον υπουργό και ότι το υπουργείο έχει τη δυνατότητα να προτείνει λύσεις για το πώς μπορεί να αναδειχθεί και να προστατευθεί το μνημείο», δήλωση που δείχνει ότι ο πρωθυπουργός περιμένει να δει πώς θα διαχωρίσει τον χώρο ο Υπουργός, αλλά και πώς θα υπάρξει συμφωνία με τα υπόλοιπα κόμματα.

Η «πολιτική δήλωση» Δένδια μέσω της απουσίας του

Ο Νίκος Δένδιας, αν και δεν έχει εκφράσει άμεσα τη διαφοροποίηση του, η ηχηρή απουσία του εχθές αποτέλεσε πολιτική δήλωση.

Ο Υπουργός, δήλωσε γραπτώς: «Μετά την τραγωδία των Τεμπών, ο χώρος μπροστά από το Μνημείο, συνδέθηκε με το καθολικό αίτημα της κοινωνίας για απόδοση δικαιοσύνης.

Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, με την παρουσία του στον χώρο, εκδήλωσε έμπρακτα τον σεβασμό του στα θύματα.

Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ενώνει τους Έλληνες νυν και αεί. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν πρόκειται να το αντιμετωπίσουν σαν αντικείμενο άσκησης πολιτικής και διχασμού της κοινωνίας.

Σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε. Ο σεβασμός στους νεκρούς των Εθνικών Αγώνων και στην Ιστορία είναι συλλογικό καθήκον και ευθύνη όλων μας», σημείωσε.

Επιπλέον, την στιγμή της συζήτησης βρισκόταν σε εκδήλωση στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία», λίγα μέτρα μακριά από τη Βουλή και ανέφερε: «Αλίμονο αν χάσουμε την συλλογικότητας και του κοινού καλού ως υπέρτατο αγαθό νομίζω ότι ένοπλες δυνάμεις συμβολίζουμε με τον πλέον καθαρό τρόπο την αίσθηση της εθνικής ενότητας και της επιβίωσης του υπέρτερου καλή και δεν ξεχνούν ποτέ», απαντώντας έμμεσα για τη συζήτηση γύρω από το Μνημείο, ενώ την στιγμή της συζήτησης βρισκόταν σε εκδήλωση στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία», λίγα μέτρα μακριά από τη Βουλή.

Ενώ σε άλλη ανάρτηση του τασσόταν υπέρ της στάσης Τασούλα ανέφερε: «Όπως ορθά ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο ιδεώδης τρόπος να εξετάσουμε το πώς θέλουμε να είναι το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, είναι να το αποστειρώσουμε από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, ως διαχρονικό σύμβολο των εθνικών αγώνων»

Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη: 28η Οκτωβρίου και 17 Νοέμβρη η πρώτη «δοκιμασία» της ΝΔ

Όπως επισημαίνει το Mega, το πρώτο crash test, με φόντο τη νέα τροπολογία είναι η 28η Οκτωβρίου και η επέτειος του Πολυτεχνείου 17 Νοέμβρη.

Έχοντας αυτή τη «διορία» θα φανεί αν η κυβέρνηση έχει όντως περάσει επί της ουσίας το μέτρο αλλά και αν θα προκύψουν προβλήματα με τις εκδηλώσεις και διαδηλώσεις στο σημείο.