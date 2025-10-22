Δένδιας - Γεωργιάδης, μια κόντρα παλιά: Όλες οι φορές που οι αιχμές έδωσαν και πήραν

Το πολιτικό παρασκήνιο στη χώρα δεν στερεύει ποτέ. Με την πρόσφατη απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι και την τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη που ακολούθησε, δόθηκε λαβή για νέες κομματικές αλλά και εσωκομματικές κόντρες. Η πιο πρόσφατη είναι αυτή ανάμεσα στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια και τον Υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Για την ακρίβεια, ο δεύτερος, παίρνοντας αφορμή από την απουσία του πρώτου από τη Βουλή τη Δευτέρα 21/10, σχολίασε μιλώντας σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες το εξής: «Η μόνη περίπτωση να μην μιλήσω εγώ σε δική μου τροπολογία είναι όχι μόνο να είμαι σε ΜΕΘ αλλά και σε κώμα».

Το ίδιο πρωί ο Υπουργός Υγείας είχε προχωρήσει σε μια άλλη ανάρτηση, στην οποία έγραφε για «την πολιτική που είναι Εφαρμοσμένη Τέχνη και το μόνον που μετράει είναι το αποτέλεσμα και να αλλάζεις την ζωή των ανθρώπων που σε εμπιστεύονται προς το καλύτερο. Πράξεις, αποτέλεσμα και δράση, όχι εικόνα, πόζα και ωραία μετρημένα λόγια», αφήνοντας πολλούς να αναρωτιούνται σε ποιους αναφέρεται στην πραγματικότητα.

Γεωργιάδης-Δένδιας: Όλες οι φορές που «μύρισε» ανοιχτή κόντρα

Οι σχολιασμοί που ακολούθησαν και στις δύο περιπτώσεις έδωσαν και πήραν και όχι άδικα. Κι αυτό γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που οι δύο άνδρες κοντράρονται δημόσια. Η σύγκρουση ανάμεσα τους κρατάει από τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ το 2023 είχαν ξανά αντιπαρατεθεί για το εμπορικό σήμα «Turkaegean», το οποίο καταργήθηκε στη συνέχεια.

Τον Οκτώβριο του 2021 ο Άδωνις Γεωργιάδης άφησε σαφέστατες αιχμές κατά του Νίκου Δένδια, χωρίς πάντως να τον κατονομάσει, όταν με αφορμή τη διαγραφή του Κωνσταντίνου Μπογδάνου, ο Υπουργός τότε Ανάπτυξης τόνισε, μεταξύ άλλων: «Δεν μου αρέσει ούτε εγώ ούτε κανένας άλλος να υποδύεται τον πρόεδρο της ΝΔ».

Στο πάνελ όπου φιλοξενείτο είχε επικρατήσει για λίγα δευτερόλεπτα σιωπή. Έπειτα ήρθε η δημοσιογραφική ερώτηση: «Θέλετε να πείτε κάτι μ’ αυτό;». Απολύτως τίποτα άλλο είπε ο κ. Γεωργιάδης ο οποίος πιο πριν είχε μιλήσει για λάθος του κ. Μπογδάνου. «Η ντροπή είναι να μην έχεις καταλάβει ότι έχεις κάνει λάθος», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Ήταν βέβαια κάτι παραπάνω από φανερό ότι ο Υπουργός Ανάπτυξης «έδειξε» τον Νίκο Δένδια ο οποίος στη Βουλή είχε αδειάσει τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο για την εμφυλιοπολεμική ρητορική του.

Η δεύτερη τρανταχτή στιγμή που οι δύο πολιτικοί ήρθαν σε σύγκρουση ήταν τον Ιούνιο του 2025 με αφορμή το τουρκολυβικό μνημόνιο. Η ενδοκυβερνητική κόντρα ξεκίνησε με τον Άδωνι Γεωργιάδη να ρίχνει καρφιά στον Νίκο Δένδια, ότι δεν αντέδρασε όταν έπρεπε γιατί δεν κατάλαβε τη σημασία του μνημονίου και με τον Νίκο Δένδια να απαντά, ότι σημασία δεν έχει τι λέγεται αλλά ποιος το λέει. Πολιτικοί παρατηρητές σχολίαζαν ότι η κόντρα των δυο έχει παρελθόν και φυσικά σχετίζεται και με την μετά τον Κυριάκο Μητσοτάκη εποχή, καθώς ο κ. Δένδιας δεν έχει κρύψει τις φιλοδοξίες του και παραμένει μακράν ο δημοφιλέστερος υπουργός.

Εκπρόσωποι της κυβέρνησης ωστόσο σε κατά καιρούς ομιλίες τους υποβαθμίζουν τα γεγονότα και την ενδεχόμενη κόντρα, παρόλο που τελικά δεν είναι λίγες οι φορές που οι δύο πολιτικοί έχουν ανταλλάξει βολές δημοσίως.

Πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι η σύγκρουση των δύο πλευρών εξηγείται και πολιτικά, καθώς και οι δυο ανήκουν σε διαφορετικές φατρίες. Ο ένας εκπροσωπεί τη λεγόμενη «λαϊκή δεξιά» ενώ ο άλλος την λεγόμενη «καραμανλική».

