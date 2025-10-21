Ομιλία στη Βουλή πραγματοποιεί αυτή την ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης επί της τροπολογίας για την προστασία της ακεραιότητας και της κατά προορισμό χρήσης του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη.

O πρωθυπουργός αρχικά μίλησε για «έναν ιερό χώρο που δεν ανήκει σε καμία κυβέρνηση, κανένα κόμμα, καμία οργάνωση, κανένα πρόσωπο. Είναι τόπος συνύπαρξης και μνήμης εκείνων που έπεσαν για την πατρίδα», είπε.

Στη συνέχεια αναφορικά με την ανάθεση της ευθύνης του Μνημείου στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δήλωσε: «Το ΥΕΘΑ θα μεριμνά για την συντήρηση, την φροντίδα και την ανάδειξη και η αστυνομία για την προστασία του».

Και προσθέτει «Είναι ένας ιστορικός χώρος χώρος που θα αποσυνδεθεί από την πλατεία Συντάγματος όπου επιτρέπονται ελεύθερα οι συναθροίσεις. Οι ιεροί τόποι ανήκουν σε όλους και όχι σε όσους φωνάζουν ή απειλούν περισσότερο».

Τι προβλέπει η τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Με την τροπολογία την οποία υπογράφουν 7 υπουργοί, απαγορεύεται η χρήση ή κατάληψη της επιφάνειας του χώρου που βρίσκεται το Μνημείο και τον έμπροσθεν αυτού χώρο επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας έναντι της Πλατείας Συντάγματος, για οποιονδήποτε σκοπό πέραν της επίσκεψης του Μνημείου και της ανάδειξης της σημασίας του, η οποιαδήποτε αλλοίωση του χώρου και η πραγματοποίηση της οποιασδήποτε δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης υπό την έννοια της νομοθεσίας περί συναθροίσεων. Για τους παραβάτες προβλέπεται ποινή φυλάκισης έως 1 έτους ή πρόστιμο που θα κυμαίνεται από 300 έως και 40.000 ευρώ.

Την αρμοδιότητα λήψης των αναγκαίων μέτρων για τη συντήρηση, φροντίδα και ανάδειξη του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη και του έμπροσθεν αυτού χώρου αναλαμβάνει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, έχοντας τη δυνατότητα να ασκήσει αυτή την αρμοδιότητα είτε με ίδια μέσα είτε με ανάθεση σχετικών συμβάσεων. Ενώ την αρμοδιότητα τήρησης της δημόσιας τάξης διατηρεί η Ελληνική Αστυνομία. Ασαφές φάνηκε σε ορισμένους το τι ισχύει για την καθαριότητα του Μνημείου, αν και κυβερνητικά στελέχη σημείωναν ότι η υποχρέωση αυτή συμπεριλαμβάνεται στην έννοια της φροντίδας του συνεπώς την ευθύνη έχει το ΥΠΕΘΑ, το οποίο φέρεται να επιλέγει την ανάθεση σε ιδιωτική εταιρία όπως προβλέπεται ως δυνατότητα από τη διάταξη.