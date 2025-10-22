Σαφείς αιχμές κατά του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια εξαπέλυσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, σχολιάζοντας την επιλογή του να παραστεί σε εκδήλωση αντί να βρεθεί στη Βουλή για τη συζήτηση της τροπολογίας που αφορά την προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη.
«Η μόνη περίπτωση να μην μιλήσω εγώ σε δική μου τροπολογία είναι όχι μόνο να είμαι σε ΜΕΘ αλλά και σε κώμα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης, λίγα λεπτά αφότου ο κ. Δένδιας εμφανίστηκε στο Κοινοβούλιο μόνο για την ψηφοφορία.
Η τοποθέτηση αυτή αποτέλεσε τη δεύτερη «βολή» του υπουργού Υγείας προς τον συνάδελφό του, σε ανάρτησή του για το Ωνάσειο Μεταμοσχευτικό Κέντρο, είχε υπογραμμίσει ότι «η Πολιτική είναι Εφαρμοσμένη Τέχνη» και πως «το μόνο που μετράει είναι το αποτέλεσμα, οι πράξεις και η δράση – όχι η εικόνα, η πόζα και τα ωραία μετρημένα λόγια με στόχο την επόμενη δημοσκόπηση».
Με αυτόν τον τρόπο, ο κ. Γεωργιάδης έστειλε σαφές μήνυμα για το πώς αντιλαμβάνεται την πολιτική παρουσία και την ευθύνη απέναντι σε κρίσιμες κοινοβουλευτικές διαδικασίες.
