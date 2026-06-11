Μπακογιάννης κατά Δούκα: «Βάζει την Αθήνα σε τροχιά μνημονίων μέχρι το 2046 με δάνειο 75 εκατ. ευρώ»

Σφοδρή κριτική στη δημοτική αρχή Χάρη Δούκα άσκησε ο Κώστας Μπακογιάννης, με αφορμή την πρόταση για σύναψη δανείου ύψους 75 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με σκοπό την αναβάθμιση των σχολικών υποδομών της Αθήνας.

Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο επικεφαλής της παράταξης «Αθήνα Ψηλά» έκανε λόγο για μια «λευκή επιταγή» εκατομμυρίων ευρώ, υποστηρίζοντας ότι η δημοτική αρχή ζητά την έγκριση του δανείου χωρίς επαρκή τεκμηρίωση και χωρίς να έχει εξηγήσει γιατί δεν αξιοποιήθηκαν πρώτα οι διαθέσιμοι χρηματοδοτικοί πόροι.

Όπως σημείωσε, το προτεινόμενο δάνειο υπερβαίνει το σημερινό ανεξόφλητο χρέος του Δήμου Αθηναίων, το οποίο ανέρχεται σε περίπου 65 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τον ίδιο, η απόφαση αυτή θα οδηγήσει σε υπερδιπλασιασμό του συνολικού δανεισμού του δήμου και θα δημιουργήσει οικονομικές δεσμεύσεις για τους δημότες έως το 2046.

Ο κ. Μπακογιάννης υπενθύμισε ότι κατά τη διάρκεια της προηγούμενης δημοτικής θητείας επενδύθηκαν περισσότερα από 57 εκατ. ευρώ σε σχολικές υποδομές χωρίς προσφυγή σε δανεισμό, ενώ, όπως ανέφερε, παραμένουν αναξιοποίητοι ευρωπαϊκοί πόροι ύψους περίπου 14 εκατ. ευρώ.

«Αντί να εξηγήσει γιατί οι διαθέσιμοι ευρωπαϊκοί πόροι παραμένουν αναξιοποίητοι, η δημοτική αρχή ζητά νέο δανεισμό μεγαλύτερο από το υφιστάμενο χρέος του δήμου», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι το ζήτημα δεν είναι η έλλειψη χρημάτων αλλά η αποτελεσματική διαχείρισή τους.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η συζήτηση για νέο δανεισμό πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι βασικοί οικονομικοί δείκτες του δήμου εμφανίζουν επιδείνωση, με μειωμένα έσοδα και ταμειακά διαθέσιμα, χαμηλότερες επενδύσεις και αυξημένες λειτουργικές δαπάνες.

Θέτοντας ευθέως το ερώτημα για τη σκοπιμότητα του δανείου, ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης διερωτήθηκε εάν τα 75 εκατ. ευρώ προορίζονται αποκλειστικά για τα σχολεία ή εάν χρησιμοποιούνται για να καλύψουν διοικητικές αδυναμίες της δημοτικής αρχής.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, προειδοποίησε για τον κίνδυνο δημοσιονομικών πιέσεων στο μέλλον, υποστηρίζοντας ότι το κόστος θα μετακυλιστεί τελικά στους πολίτες είτε μέσω αυξήσεων δημοτικών τελών, είτε μέσω περιορισμού υπηρεσιών, είτε μέσω νέου δανεισμού.

«Η Αθήνα χρειάζεται σχέδιο και διαφάνεια, όχι λευκές επιταγές και δανεισμό χωρίς σαφή στρατηγική», κατέληξε.