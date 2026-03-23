Μπαράζ επισκέψεων Μητσοτάκη αύριο (24/3) στη Θεσσαλονίκη: Στο επίκεντρο υποδομές, παιδεία και Λιμάνι

Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει αύριο, Τρίτη 24 Μαρτίου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί, στις 10.30 πμ. θα επισκεφθεί το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.), ενώ στη συνέχεια θα επισκεφθεί τα εργοτάξια του 32ου Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης και του 5ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων.
Ακολούθως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
