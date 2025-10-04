Μπορεί o ΣΥΡΙΖΑ χωρίς τους 11 της Νέας Αριστεράς; Οι μπηχτές για Τσίπρα και η «πόρτα» σε Ζωή και Βαρουφάκη

Στην Κουμουνδούρου παρακολουθούν τις εξελίξεις με το φημολογούμενο επόμενο βήμα του Αλέξη Τσίπρα, όμως την ίδια στιγμή επιμένουν να βλέπουν το σενάριο της συνένωσης των Κοινοβουλευτικών Ομάδων ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς. Όπως χαρακτηριστικά έγραψε η στήλη του Reader Μαξιμιλιανός, επικαλούμενη τον Ιρλανδό, Σάμουελ Μπέκετ, μάλλον... δεν περιμένουν τον Γκοντό.

Όπως λοιπόν σημείωσε η στήλη, είναι χαρακτηριστική η αποστροφή του Σωκράτη Φάμελλου στη συνέντευξη που παραχώρησε μεσοβδόμαδα στην ΕΡΤ. Το «σαφέστατα και μας ενδιαφέρει η ανάκτηση της αξιωματικής αντιπολίτευσης» ήρθε να επιβεβαιώσει κάποια υπόγεια σενάρια συνένωσης που μπορεί να καρποφορήσουν τον Νοέμβριο, ακόμη κι αν δεν ακολουθήσουν και οι έντεκα βουλευτές της Νέας Αριστεράς. Κι αν αυτό το πολιτικό γεγονός προλάβει την έκδοση βιβλίου από τον Αλέξη Τσίπρα, μπορεί να τρενάρει άλλες πολιτικές εξελίξεις.

Προοδευτικό προσκλητήριο χωρίς Ζωή και Βαρουφάκη

Ο Σωκράτης Φάμελλος όμως είπε και άλλα ενδιαφέροντα στη συνέντευξη που παραχώρησε υποστηρίζοντας πως η πρόταση που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ για προοδευτικό ψηφοδέλτιο αφορά το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Αριστερά. Ο κ. Φάμελλος υπονόησε πάντως ότι σε αυτό το κάλεσμα δεν χωράνε η Ζωή Κωνσταντοπούλου ούτε ο Γιάνης Βαρουφάκης, ενώ επεσήμανε πως μιλάει με τον Αλέξη Τσίπρα αλλά δεν αποκαλύπτει δημοσίως τις επικοινωνίες του με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον οποίο θεωρεί μια από τις προσωπικότητες που μπορούν να αποτελέσουν ένα από τα υλικά της προοδευτικής αντεπίθεσης. Εγώ λέω πως όλα αυτά μένει να αποδειχθούν στην πράξη και πως ούτως ή άλλως το επόμενο 18μηνο θα έχουμε εκλογές.

Οι μπηχτές Κοτζιά για Τσίπρα

Εξάλλου, ο πρώην υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης Τσίπρα, Νίκος Κοτζιάς, επανεμφανίστηκε τις προηγούμενες ημέρες και κάλεσε ουσιαστικά τον πρώην Πρωθυπουργό να επιταχύνει τις αποφάσεις του. «Αν ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να κάνει κόμμα, ας το κάνει να τελειώνουμε γιατί αυτή η στάση αναμονής κάνει κακό στον εαυτό του αλλά και στον ίδιο τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αδειάζει», είπε ο κ. Κοτζιάς (Αθήνα 9,84) και εμφανίστηκε υπέρμαχος ενός κοινού ψηφοδελτίου των προοδευτικών δυνάμεων.

Δηλαδή, στη γραμμή Φάμελλου. Τώρα βέβαια από τις διάφορες μπηχτές που πέταξε για τον ΣΥΡΙΖΑ ξεχώρισα αυτήν για την περίοδο 2019-2023 την οποία παραθέτω αυτολεξεί: «Σκέφτομαι ότι ουδέποτε στο παρελθόν υπήρξε Αριστερά με τόσο λίγη ιστορική συνείδηση, μόρφωση και γνώση. Η Αριστερά προσέλκυε ό,τι καλύτερο είχε η χώρα χάρη στις σχέσεις της με την μόρφωση και τον πολιτισμό».